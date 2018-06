Northug og «Heimebane»-Helena i viral Trøndelag-video

Even Lübeck

Adrian F. Steinbakk

Publisert: 15.06.18 13:41 Oppdatert: 15.06.18 13:54

RAMPELYS 2018-06-15T11:41:25Z

Låta «Trønder» skal markere sammenslåingen av trøndelagsfylkene. Med en rekke kjendiser fra Trøndelag, har videoen nå gått viralt på nett.

Petter Northug, Bjarne Brøndbo, Ane Dahl Torp i rullen som Heimebane-Helena, Klaus Sonstad og Idar Vollvik.

Det er bare et knippe av kjendisene som er med i musikkvideoen som markerer sammenslåingen av trøndelagsfylkene. Teksten og musikken til «Trønder» er laget av Mads Bones og Kyrre Havdal.

– Det er kjempegøy, men det er gutta som har skrevet og komponert som er genier. Genier kan jo fort bli rasshøl, men disse er hyggelige genier. Det må vi bare prise oss lykkelig for, sier Lisa Tønne til VG og fortsetter:

– Det tok fem min å synge inn min verslinje. Så jeg kan ikke ta noe av æren for suksessen, ikke engang Northug kan det, hedres de som hedres bør. Mads Bones, Olve Løseth og Kyrre Havdal er de hyggelige geniene bak denne farsotten, fortsetter Tønne.

Sett over 400 000 ganger

Se hele videoen i vinduet over!

Og videoen har blitt en skikkelig hit - på Facebook-siden til Trøndelag fylkeskommune har videoen over 400.000 visninger fredag formiddag.

– Det er absurd høye tall for en video om sammenslåingen av to politiske administrasjonsenheter og forvaltningsnivå, sier Lasse Berre i BERRE Kommunikasjonsbyrå, som har laget videoen på oppdrag for fylkeskommunen.

Produksjonen hadde en totalramme på 500.000 kroner.

Ifølge Berre var det ikke vanskelig å få med seg trønder-kjendiser på prosjektet. Alle som er med i videoen stilte opp gratis.

– Målet er å forankre følelsen av en felles identitet og stolthet av å være fra regionen.

– Det er en fryktelig fin sang. Fin melodi med masse fine folk som er med. Jeg blir rørt. Mest på grunn av de fine folka som er med. De har fått med et bra tverrsnitt av mye av det vi har i hele Trøndelag, sier fylkesordfører Tore Sandvik.