Sarah Palin ble lurt av «Borat»-stjernen

Sacha Baron Cohen skal ha rundlurt Sarah Palin i opptak til et nytt TV-show.

Den britiske komikeren Sacha Baron Cohen er kjent for figurer som Ali G, Borat, Bruno og diktatoren Admiral General Aladeen.

I sine TV-serier og filmer benytter Cohen seg ofte av intervjuer med kjente mennesker som ikke vet at han spiller en rollefigur.

Ifølge Sarah Palin er hun en av disse, og hun er opprørt av lureriet.

Lurt på kamera

USAs tidligere visepresidentkandidat avslørte tirsdag i en lengre Facebook-oppdatering at hun ble lurt og at hun er sur.

– Ja, vi ble lurt. Du lurte meg, Sacha. Føler du deg bedre nå, skriver Palin.

Ifølge Palin ble hun intervjuet av en militærveteran i rullestol. Hun antar at dette var Cohen i forkledning. Mannen skal ha stilt mange spørsmål, som Palin mener var full av sarkasme og mangel på respekt.

Til slutt skal Palin ha tatt av seg mikrofonen og gått fra intervjuet. Hun hevder at hun ble kjørt til feil flyplass med vilje, slik at hun mistet flyet sitt.

Flere republikanere

Palin skriver at hun var et «offer» i Showtime-serien «Who is America?».

Flere andre republikanske politikere skal ha blitt intervjuet til samme TV-serie. Deriblant tidligere visepresident Dick Cheney.

Palin mener at Showtime bør donere penger de tjener på serien til veldedige organisasjoner som støtter militærveteraner.

– Det var perverst å se mangelen på respekt Cohens kommentarer viste for USAs militære og den amerikanske middelklassen, sier Palin.