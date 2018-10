ANKLAGER: Johnny Depp har i ettertid anklaget ekskona Amber Heard for mishandling. Foto: SUZANNE PLUNKETT

Johnny Depp snakker ut om voldsanklager

Johnny Depp (55) forteller i et lengre intervju om voldsanklagene fra sin ekskone Amber Heard (32).

Det var i 2016 at ekteskapet mellom skuespilleren og Amber Heard tok slutt etter 15 års ekteskap. Heard anmeldte da sin mann for å ha angrepet henne fysisk flere ganger i løpet av ekteskapet, og Depp ble ilagt besøksforbud.

Samtidig publiserte hun bilder av seg selv på sosiale medier med tydelige merker i ansiktet. Hun hevdet at Depp skal ha kastet en mobiltelefon på henne.

I august svarte Depp på anklagene med å anmelde ekskona for å ha slått ham i ansiktet flere ganger.

Depp har nektet for anklagene, og politiet har sagt at de ikke har funnet beviser for at en kriminell handling har funnet sted, ifølge AP.

– Jeg vet sannheten

To år senere snakker Depp nå ut om voldsanklagene i et langt intervju med det britiske magasinet GQ .

– Det som sårer meg, er at man blir fremstilt som noe man virkelig ikke er, sier Johnny Depp til magasinet.

Skuespilleren snakker også ut om et videoklipp som ble lekket på nettet, der Depp kaster et vinglass i veggen mens han blir filmet av Heard. Videre forteller han at videoen har blitt tatt ut av sin kontekst.

– Hun ville det skulle fremstå som om videoklippet var nylig. Det var en eldre video, der jeg fant ut at jeg hadde mistet hundrevis av millioner av dollar, sier Depp.

Da voldsanklagene kom, prøvde Depp å ignorere dem og la advokatene hans håndtere saken.

– Å skade noen man elsker? Som en slags mobber? Nei, det høres ikke ut som meg. Så i begynnelsen holdt jeg bare kjeft, sier Depp.

Skilsmissen endte til slutt med et oppgjør der Depp måtte betale syv millioner dollar. Han forteller videre at han var veldig bekymret for sine to barn.

– Jeg er sikker på at det ikke var lett for min 14-år gamle gutt å gå på skolen. Med folk som kunne si «Sjekk ut avisen, slår faren din kvinner?». Hvorfor måtte han gå gjennom det? Hvorfor måtte min datter gå gjennom det?

Det var også på denne tiden Depp dro på turne med Hollywood Vampires, samtidig som han hadde bestemt seg for å utnytte tiden med å skrive memoarene sine på en gammel skrivemaskin.

– Jeg startet dagen med å helle i meg vodka, og skrev og skrev til jeg hadde så mye tårer i øynene at jeg ikke klarte å skrive mer, sa Depp til Rolling Stone tidligere i sommer.

Depp fortalte også til Rolling Stone at hans nærmeste familie hadde rådet ham til å inngå en ektepakt med Amber Heard (30), som etter at de gikk fra hverandre anmeldte ham for å ha angrepet henne fysisk flere ganger i løpet av ekteskapet.

Men nettopp det at han valgte å ignorerer familiens råd, resulterte i at han fikk et svært dårlig forhold til flere av dem etterpå. Ikke minst søsteren som hadde vært hans rådgiver inntil da.

«Han skjøv de eneste som virkelig brydde seg om ham vekk», sa en nær venn av familien til Rolling Stone.

Barndom og oppvekst hadde vært alt annet enn enkel for Johnny Depp. Noe han heller ikke legger skjul på i intervjuet med Rolling Stone. Han karakteriserer barndomshjemmet som et spøkelseshus.

– Min mor var kanskje det verste mennesket jeg har møtt i hele mitt liv, sa Johnny Depp etter hennes begravelse i 2016.