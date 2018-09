RAPPER: Mac Miller skal ha blitt funnet død fredag, ifølge TMZ. Foto: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

TMZ: Mac Miller er død

Mac Miller (26) er død, ifølge kjendisnettstedet.

Publisert: 07.09.18

Mac Miller, eller Malcolm James McCormick som han egentlig heter, døde fredag, ifølge TMZ . Representanter for artisten har foreløpig ikke bekreftet dødsfallet.

Nettstedet siterer anonyme politikilder på at artisten ble funnet i sitt hjem i San Farnando Valley og erklært død på stedet.

Politiet har foreløpig ikke bekreftet dødsfallet offisielt.

TMZ skriver at myndighetene skal ha blitt varslet via 911 fra artistens eget hjem av en kompis.

Miller har en stund hatt problemer med rusmisbruk.

Rapperen var tidligere i et forhold med superstjernen Ariana Grande. De var sammen i to år, men gjorde det slutt tidligere i år . Grande gjorde det da klart at det var rusmisbruket som var en avgjørende faktor.

Mac Miller hadde planer om å dra på turné i USA og Canada neste måned og hadde nylig sluppet nytt albumet «Swimming. Albumet nådde en 16. plass på VG-Lista.

Ifølge TMZ skal dødsårsaken ha vært en overdose.

Flere rappere har mistet livet i 2018. I juni kom nyheten om at XXXTentacion ble skutt og drept . Like etter døde Smoke Dawg på samme måte.

Flere kjendiser har allerede skrevet sine kondolanser på Twitter.

Saken oppdateres.