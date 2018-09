Foto: Danny Moloshok / X01907

Demi Lovatos mor om datterens overdose: – Jeg var i sjokk

RAMPELYS 2018-09-20T16:09:16Z

Dianna De La Garza åpner opp om hvordan hun opplevde å få beskjeden om at datteren ble innlagt på sykehus.

Publisert: 20.09.18 18:09

24. juli ble Demi Lovato (26) innlagt på sykehus etter å ha blitt funnet bevisstløs etter en overdose. Det skapte store overskrifter og underholdningsverdenen var i sjokk.

– Hjertet mitt sank

For første gang snakker hennes mor Dianna De La Garza om datterens overdose. I et intervju med Newsmax TV, gjengitt av ET! , forteller hun at aldri hadde forventet å få den beskjeden.

– Meldinger begynte å strømme inn. «Jeg hørte akkurat nyhetene, jeg er så lei meg, jeg ber for familien din, jeg ber for Demi», forteller hun.

– Jeg var i sjokk. Sånn, hva skjer? Hjertet mitt sank, forteller moren.

Hun forteller at hun først mottok beskjeden fra Lovatos assistent, før hun fikk sjansen til å lese overskriftene.

– Hun sa «Demi har tatt en overdose». Jeg var i sjokk. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Det var noe jeg aldri hadde forventet å høre som en forelder for noen av barna mine, sier hun i intervjuet.

– Hun så ikke bra ut i det hele tatt

Hun skal deretter ha dratt rett til Cedars-Sinai medisinske senter i Los Angeles sammen med Lovatos søstre.

– Hun så ikke bra ut i det hele tatt. Hun var i dårlig form, men jeg sa til henne «Demi, jeg er her, jeg elsker deg». På det tidspunktet sa hun «jeg elsker deg også, forteller De La Garza.

Kjendisnettstedet TMZ meldte tidligere at Lovatos assistent trodde hun var død da hun fant henne. Det var livvakten som skal ha utført førstehjelp før ambulansen ankom.

Det skal ha vært blod på puten hennes, et typisk tegn på indre blødninger, og det skal også ha vært noe som så ut som oppkast der.

Åpen om rusmisbruket

Stjernen har tidligere vært åpen om rusmisbruk, og ga i juni ut singelen «Sober». Her synger hun om hvordan hun fikk tilbakefall etter å ha vært nykter i seks år.

Lovato selv åpnet seg for fansen på Instagram to uker etter overdosen. Der skriver hun at må fortsette å kjempe mot rusmisbruket, og at hun var takknemlig for all støtten hun hadde fått.