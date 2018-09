DØDE I 2016: Her er David Bowie på et bilde fra 2007. Foto: AP

David Bowies første demo solgt for 430.000 kroner

RAMPELYS 2018-09-11T20:06:52Z

En demo fra 1963 der en 16 år gammel David Bowie synger sammen med bandet The Konrads, er solgt for nesten 40.000 pund.

NTB

Publisert: 11.09.18 22:06

Summen, som tilsvarer omkring 430.000 norske kroner, er rundt fire ganger høyere enn det auksjonshuset Omega Auctions forventet.

Tidligere i sommer skrev The Guardian at Bowies tidligste studioinnspilling som vokalist var blitt funnet i en brødboks av en tidligere bandkollega . Bowie, som han senere ble kjent som, brukte da sitt egentlige navn David Jones. På opptaket synger 16-åringen låten «I Never Dreamed», som han hadde vært med på å skrive.

Fikk du med deg? David Bowie-sang ble fremført for første gang

Decca Records var imidlertid ikke imponert, og sendte innspillingen i retur. Musikken ble aldri utgitt, men fant veien inn i den etter hvert forlagte brødboksen.

Les også: David Bowie hylles av enken Iman

Bowie forlot The Konrads noen måneder etter at demoen ble returnert, og hans karriere tok av seks år senere med «Space Oddity». I løpet av en karriere som strakte seg over mer enn 50 år ble han en av de mest innflytelsesrike popartistene noen gang. Bowie døde av kreft i 2016.

Store mengder musikkmemorabilia gikk under hammeren i tirsdagens auksjon. Et Led Zeppelin-album signert av hele bandet gikk for 14.000 pund (150.000 kroner), men tekster håndskrevet av Jimi Hendrix i 1970 ble solgt for 10.800 pund (rundt 115.000 kroner).