IKKE SÅ MUNTER: Skuespillern forlater den lokale politistasjonen nær sitt hjem fredag kveld norsk tid. Foto: ANDREW KELLY / REUTERS

Alec Baldwin (60) arrestert etter krangel om parkeringsplass

Det var skuespilleren, og ikke bilen, som ble tauet inn etter parkeringskrangelen der Baldwin skal ha slått ned en mann.

Publisert: 03.11.18 02:57

Skuespilleren ble brakt inn på den lokale politistasjonen litt før klokken to fredag ettermiddag amerikanske tid, klokken åtte norsk tid, ifølge nyhetsbyrået AP.

Politibetjent John Grimpel opplyser til CNN at hendelsen fant sted på 10th Street på Manhattan i New York.

Balwin er siktet for legemsfornærmelse og trakassering etter en krangel om parkingsplass, opplyser politiet.

En 49-årig mann fikk en skade på venstre siden av kjeven ette rå ha blitt slått, og ble fraktet til et lokalt sykehus for behandling. Tilstanden skal være stabil.

Det var en ordknapp Baldwin som forlot den lokale politistasjonen, der det hadde samlet seg en rekke medier. En talsperson for Baldwin har heller ikke besvart CNNs henveldenlse.

«Tok» Baldwins p-plass

Mannen som ble slått ned skal ha kapret en parkeringsplass som Baldwin var i ferd med å parkere på selv. Det det skal ha endt med at begge gikk ut av bilene, og at Baldwin slo 49-åringen i ansiktet.

Ifølge politiet har Baldwin hevdet at et familiemedlem holdt av p-plassen for ham, da en mann i en stasjonsvogn plutselig kom kjørende og «tok» plassen.

De to kamphanene skal ha kranglet og dyttet til hverandre før Baldwin slo, ifølge politiet, melder AP.

Baldwin, som var berømt før han begynte med sine parodier av Donald Trump på TV-showet «Saturday Night Live», har fått et solid løft i populariteten av dette.

Nå har ABC satset store penger på ham som programleder for et nytt talkshow, hvor han håper å ha en gjesteliste med «både superstjerner og virkelige ledere som snakker om seriøse saker»

I 2013 ble Baldwin arrestert i New York for å ha oppført seg truende og voldlig mot politiet som stoppet ham for å ha syklet feil vei i en enveiskjørt gate.

Ifølge politiet i New York, må Baldwin møte i retten på en senere dato.