Jamina Iversen om graviditeten: – Da testen var positiv, ble jeg plutselig livredd

Jamina Iversen (30) og Stian Blipp (28) blir foreldre for første gang om en knapp måned. Men gledesrusen da Iversen oppdaget graviditeten uteble: – Det føltes som et slag i trynet.

Samantha Skogrand og Jamina Iversen har tidligere fortalt om frieriene fra Emil Helge Svendsen og Stian Blipp i podkasten «Bryllupspodden». Mandag slapp de episoden «Babyboom», der de forteller om hvordan de opplevde at graviditetstesten viste positiv.

For Iversen ble det alt annet enn en god opplevelse.

– Jeg tror ikke jeg rakk å tenke før jeg hylgråt, sier hun.

Blipp møtt av gråtkvalt kjæreste

Hun forteller at hun alltid har hatt lyst på barn, men at timingen på den uplanlagte graviditeten var dårlig.

– Vi skulle gifte oss, hadde akkurat kjøpt hus, vi skulle selge leilighet og flytte inn i nytt hus, og visste ikke hvor vi skulle bo i mellomtiden.

– Det føltes som et slag i trynet. Jeg synes bare det var skikkelig kjip og dårlig timing, forteller hun i podkasten.

Iversen sendte melding til forloveden hvor det sto «Jeg trenger deg». Budskapet i meldingen ble ikke oppfattet helt som planlagt.

– Det han tenkte var «Oh, hello, nå blir det litt sexy time», sier hun lattermildt i podkasten.

– Det var ikke et sexy tryne han møtte, det var et gråtkvalt tryne med tre graviditetstester og full ståhei.

Hun og TV 2-programlederen giftet seg 19. mai. I bryllupet var Iversen tre måneder på vei, og Blipp kunngjorde til gjestene at de ventet sitt første barn. To dager senere delte han nyheten på Instagram, fra bryllupsreisen:

Valgte bort abort

30-åringen forteller at hun bestilte time hos legen til abort. I ukene som ventet før timen, fikk hun tid til å tenkte seg godt om, og kjæresten var en god støtte, forteller hun til VG.

– Stian og jeg har vært et godt team gjennom hele denne prosessen. Vi snakker godt og har virkelig tømt det som er av følelser og tanker til hverandre. Det er så klart aldri godt å se den man er glad i ha det tøft. Men sammen kom vi frem til det riktige svaret for oss. Og det var jo at vi ville bli foreldre, uansett hvor skummelt tanken på barn var, sier hun.

– Da avgjørelsen var tatt, kom gleden og den deilig følelsen jeg hadde håpet kom i starten, endelig.

Iversen forteller at hun valgte å være åpen om den vonde starten fordi hun synes det var tøft å være så usikker når hun burde være glad.

– Barn er noe jeg alltid har ønsket meg, men da jeg tok testen og den var positiv ble jeg plutselig livredd. Jeg synes det var utrolig kjipt å føle på disse tankene, og synes det er fint å være ærlig om det, sier hun.

Det har ikke lyktes VG i å få kontakt med Stian Blipp.

Gleder seg til å bli mamma

Nå er det tre uker til termin, og Iversen forteller at de er klare til å endelig møte datteren.

– Det er deilig å nå vite at alle de praktiske tingene jeg bekymret meg så mye for, er akkurat det! Dumme praktiske ting som ikke har noen ting og si!

– Det kommer aldri til å passe perfekt, men når hun kommer, vil det nok føles perfekt uansett når det hadde vært, sier hun.

Hun forteller at hun ikke gruer seg særlig til fødselen, og at hun lader opp til å være supermamma når babyen kommer.