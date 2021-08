NEI TAKK: Pacquiao fisker etter større fisk enn Jake Paul. Foto: CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dette sier han til Paul-kamp

Den filippinske kampsport-legenden Manny Pacquiao er ikke interessert i møte influencere i ringen. Han holder likevel døren åpen for et annet gigant-møte.

Av Jonathan Falk

Publisert: Nå nettopp

På spørsmål fra TMZ svarer 42-åringen at han sikter høyere enn å gå en kamp mot Jake Paul.

– Nei, det vil jeg ikke. Jeg vil møte de beste, og legge dét til arven etter meg, sier Pacquiao under et intervju i Los Angeles.

«Pac-Man» regnes som en moderne bokselegende, og har gjennom en lang karriere gått 71 kamper, hvor han har vunnet 62 av dem. Pacquiao mener Pauls manglende erfaring står i veien for en kamp.

– Jeg undervurderer ikke Paul, men han har ikke veldig mye erfaring innen boksing. Så bare der har han en stor ulempe.

Pacquiao trener for tiden til møtet med Errol Spence 21. august.

EVIG UNG: 42-åringen har ikke problemer med å holde kroppen ved like. Foto: Michael Owens / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Åpner for Mayweather 2.0

Filippineren vil ikke være like bastant med tanke på et mulig returoppgjør mot Floyd Mayweather, som slo Pacquiao tilbake i 2015. Mayweather har i utgangspunktet lagt opp, men viste at han kan lokkes tilbake da han møtte storebror Logan Paul i juni.

Siden da har de to flørtet med tanken på å møtes igjen flere ganger.

– Nå er han pensjonert, mens jeg fremdeles er aktiv. Så, jeg vet ikke, sier Pacquiao.

– Men du er åpen for en re-match? spør reporteren.

– Ja.

SELVTILLIT: Jake Paul er trygg på at han kan bli en ikonisk bokser. Foto: Cliff Hawkins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Paul selvsikker på fremtiden

Tidligere i måneden gjorde også Paul et intervju med TMZ, hvor de diskuterer fremtiden. Blant annet får den selvsikre 24-åringen spørsmål om hvor han ser seg selv om fem år.

– Jeg vil være den største urokråka i sportens historie. Jeg tar det på en kamp-til-kamp-basis, og fortsetter å ta større og større kamper. Hvis du fortalte meg for tre år siden at jeg ville være der jeg er i dag, så ville jeg ikke trodd deg. Jeg vil ikke egentlig begrense meg med å tenke på mulighetene. Jeg har et åpent sinn og tenker at alt er mulig.

Han benytter også muligheten til å forestille seg et møte med en annen av sportens største profiler.

– Jeg tror jeg kan møte Canelo Alvarez i en tittelkamp en dag. Kun fantasien setter grenser, det kommer an på hvor seriøst jeg tar dette, og jeg tar det mer seriøst enn 99.9 prosent av alle disse «profesjonelle bokserne» der ute.