AVSLØRER KJÆRESTE: Adrian Sellevoll har funnet kjærligheten på nytt.

Adrian Sellevoll har fått ny kjæreste

Musikeren og realitykjendisen Adrian Sellevoll er i et forhold med den svenske modellen Sofi Anckarman.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Ja, vi er sammen. Vi har sagt at vi er kjærester, sier Sofi Anckarman til Dagbladets Rød Løper.

Hun forteller at de to møttes gjennom Instagram, og Sellevoll sier selv til nettstedet at han så reiste til Marbella for å møte henne.

– Vi var med hverandre «24/7» i to uker, så var jeg hjemme i to dager, så dro jeg til Norge, sier Anckarman.

Siden den gang har de postet flere bilder og videoer av hverandre. Sellevoll la ut dette bildet på Instagram natt til lørdag 14. august:

Det gjorde den svenske modellen også.

«Haffade den galnaste mannen jag kunne finna», skriver hun på sin egen Instagram. «Haffade» i denne sammenhengen kan oversettes til «rappet». På bildet kysser hun den norske realitykjendisen.

Anckarman er lillesøsteren til Lisa Anckarman, som er «Ex on The Beach»-profil Henrik Elvejord Borgs forlovede.

Musikeren Adrian Sellevoll er kjent fra både «Ex on the beach», «Skal vi danse» og «71 grader nord». I januar fortalte realityprofilen at han hadde funnet kjærligheten.

– Vi har det veldig fint sammen og jeg ønsker å holde resten privat. Vi har opplevd mye sammen på kort tid, sa han den gangen.

Adrian ville ikke avsløre hvem hans utkårede var fordi han ønsket å skjerme henne så godt som mulig fra offentligheten.

Men i mai tok forholdet slutt.

– Hun har vært min største støttespiller og hjulpet meg mye. Vi har mange fine minner sammen jeg vil ta med meg videre, og jeg ønsker henne alt godt, sa Sellevoll til VG i mai.