ANSPENT: Piers Morgan går nok en gang i strupen på Prins Harry.

Prins Harry søker rett til politibeskyttelse – «hykler», raser programleder

Prins Harry vil betale for politibeskyttelse når han er i hjemlandet. TV-profilen Piers Morgan mener han gnir salt i Dronningens sår.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

Prins Harry går rettens vei for å vinne muligheten til å betale for politibeskyttelse for seg og sin familie når de oppholder seg i Storbritannia, opplyser hans juridiske talspersoner til CNN.

Et vedtak fattet av den britiske regjeringen forhindrer ham i dag fra å gjøre det.

Han ønsker å ta med familien på besøk fra USA, men hevder han er forhindret fra å komme hjem fordi det er for farlig, sier hertugen av Sussex i en uttalelse formidlet via hans talspersoner.

Det har fått den britiske programlederen Piers Morgan, kjent fra «Good Morning, Britain» til å hive seg over tastaturet.

– Det er nå tre jernstøpte sannheter i livet: døden, skatt og at Prins Harry oppfører seg som en skamløs, villfaren og sørgelig berettiget hykler, skriver Morgan i en kommentar i The Sun.

Mener tidspunktet er upassende

Det er ikke først gang Piers Morgan går i strupen på Meghan og Harry. I 2021 stormet han ut av TV-studioet til «Good Morning Britain» etter en opphetet diskusjon om kongeparet og kom ikke tilbake på programmet.

Morgan viser til at Prins Harry flere ganger har forårsaket dramatikk i det engelske kongehuset, på tidspunkter da Dronning Elizabeth har vært mest sårbar.

Så som intervjuet med Oprah Winfrey hvor Harry og Meghan langet ut mot kongefamilien like før Prins Phillips død.

– Og nå, idet hun (dronningen, red) har begynt å gjenvinne fatningen etter det som må ha vært en utrolig vanskelig – men veldig nødvendig – avgjørelse om å offentlig ydmyke hennes mellomste sønn Prins Andrew, etter den avskyelige Epstein/Maxwell-overgrepsskandalen, stikker Harry igjen frem sitt overpriviligerte, krenkede ansikt for å gni salt i hennes emosjonelle sår, skriver Morgan.

PAR: Prins Harry sammen med sin ektefelle Meghan Markle.

Avvist gjentatte ganger

Ifølge talspersonen til Prins Harry har han ønsket å kunne betale for seg og sin families sikkerhet helt siden de ga fra seg sine kongelige plikter i januar 2020.

Da møtte Harry sin bestemor Dronning Elizabeth, faren Prins Charles og broren Prins William på Dronningens eiendom Sandringham for å diskutere betingelsene for å tre ut av sin kongelige tilværelse.

SANDRINGHAM: En vakt på post på dronningens eiendom i Sandringham da betingelsene for oppgivelsen av Prins Harry og Meghans kongelige plikter ble diskutert.

Etter at ønsket hans ble avvist nok en gang, søkte han i september 2021 å prøve lovligheten i vedtaket fra den britiske regjeringen, som forhindrer han fra å betale det britiske politiet for å gi ham og familien beskyttelse når de er i landet.

At de velger å offentliggjøre begjæringen nå er fordi det har vært lekket informasjon om den til britisk tabloidmedia.

I en uttalelse til Innenriksdepartementet skriver Harrys rådgivere:

«Storbritannia vil alltid være Prins Harrys hjem og et land han vil at konen og barna skal være trygge i. Mangel på politibeskyttelse innebærer en for stor personlig risiko. Prins harry håper at hans begjæring – etter nærmere to års bønn for bedre sikkerhet – vil oppklare denne situasjonen».