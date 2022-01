EN GRUNN: – Ingen av oss liker enmetersregelen, men den gjelder fortsatt i hele samfunnet, og det er det en grunn til, svarer kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

«Surrealistisk vrøvl». «En hån mot bransjen», mente deler av kulturbransjen om de nye publikumsreglene som ble kjent torsdag. Nå svarer kulturministeren på kritikken.

Av Jørn Pettersen

– Ingen av oss liker enmetersregelen, men den gjelder fortsatt i hele samfunnet, og det er det en grunn til.

Det skriver kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) i et tilsvar til VG fredag.

– Jeg tror også kulturlivet forstår at de ikke kan få mer unntak fra denne regelen enn ordningen med et setes mellomrom, selv om vi alle selvfølgelig håper at hele meteren snart er historie, skriver hun videre.

Torsdag kveld kunngjorde Trettebergstuen at det fra og med fredag åpnes for 1500 personer innendørs og 3000 utendørs, på arrangementer med fast tilviste plasser. Men hun ble møtt med sterk kritikk fra flere kulturtopper:

– Dette er jo bare surrealistisk vrøvl, sa blant andre sjefen for Oslo Konserthus Jørgen Roll til VG.

– Det er hån mot bransjen som har tålt mest under hele pandemien. Vi er forlatt av kulturministeren, Og hun feirer som om det skulle være en seier, slo musikalarrangøren Atle Halstensen fast.

Direktør for Grieghallen i Bergen Olav Munch var heller ikke fornøyd med endringen.

– Vi kan ikke utnytte dette fordi Grieghallen må deles inn i kohorter. Vi har maks plass til tre kohorter med 200 personer i hver. Det vil si at vi bare får utnyttet en tredel av vår kapasitet, sa Munch til Bergens Tidende.

Kultur- og likestillingsministeren på sin side svarer at regelen om 1500 inne og 3000 ute, i kohorter, gjør at veldig mange kan åpne mer.

– Det er jeg glad for, fordi det utgjør en reell forskjell for veldig mange. Tenk på alle de idrettshallene og kulturhusene i hele landet som nå kan ta imot langt flere enn det de tidligere har kunnet. Mange melder også tilbake at de er svært glade for disse endringene, påpeker Trettebergstuen som gjerne hadde ønsket at det kunne vært åpnet opp enda mer.

– Kulturlivet var blant de første som måtte stenge ned, og har vært hardt rammet nå i snart to år. Men vi er nødt til å følge helsemyndighetenes råd for å ikke miste kontrollen over smittesituasjonen, skriver hun videre.

Trettebergstuen svarer bant annet slik på reaksjonene om at kohortene må ha egne toalettfasiliteter.

– Poenget er at kohortene aldri kan blandes, de skal til enhver tid være atskilt, for å begrense eventuell smittespredning og for at smittesporingen blir lettere hvis det skulle komme et utbrudd. Jeg skjønner det er tungvint, men flere vil greie å finne løsninger. Alternativet er jo at vi holder stengt.