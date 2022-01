SYK: Svein Østvik var coronasyk i desember. Her fra et intervju med VG i 2017.

Svein Østvik ble coronasyk

Svein Østvik, bedre kjent som «Charter» Svein, fikk coronaviruset i desember. «Helt fin igjen nå», skriver han på Facebook.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Nå nettopp

Reality-kjendisen legger ut om sykdommen i et lengre intervju overfor nettstedet Hemali.

I intervjuet kommet det blant annet frem at Østvik ble dårlig og fikk symptomer som feber og hakkende tenner.

– Jeg innså at jeg måtte ha medisiner. En drøy uke etter at jeg ble syk, kontaktet jeg lege. Formen var litt bedre da, men hosten kom hver gang jeg hadde vært oppe, og brystet ble mer og mer ømt, sier han til Hemali.

Han forteller også at han spyttet blod.

Østvik har tidligere gjort seg bemerket for sin motstand mot inngripende corona-tiltak fra myndighetene. I april debatterte han mot assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og Leif Einar «Lothepus» på «Debatten» på NRK.

Tidligere samme måned vakte Østvik oppsikt da han brant munnbindet sitt i protest utenfor Stortinget.

VG har ikke lykkes å få svar fra Østvik angående sykdommen.

OPPSIKT: Mange reagerte da Svein Østvik (60) brant munnbindet sitt foran Stortinget i fjor vår.

Overfor Hemali kommenterer Østvik at han var bekymret på medienes fremstilling av nyheten om at han var coronasyk.

– Det var mediene jeg fryktet. Jeg så for meg de hånlige, skadefro overskriftene. Jeg så for meg hylekoret: «Hva var det vi sa»? og tenkte fader, jeg skal vel ikke ligge her og gruble på avisoverskrifter. Ikke nå som jeg trenger å være positiv! Dersom jeg måtte på sykehus, visste jeg at mediene ville få vite at jeg var syk, sier han i intervjuet.

Østvik er frisk og rask i dag. Det bekrefter han også i et innlegg på Facebook.

Reality-kjendisen opplyser at han har takket nei til coronavaksine.