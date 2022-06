NYTT BILDE: Prinsesse Märtha og Durek Verrett på offisielt forlovelsesfoto.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett er forlovet

Prinsesse Märtha Louise (50) og Durek Verrett (47) kunngjorde sin forlovelse tirsdag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Det er med stor glede vi meddeler at vi, prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek, har forlovet oss», skriver paret i en pressemelding via NTB.

De deler også et bilde, der man ser en stor ring på prinsessens venstre hånd.

Paret skriver at de er glade og takknemlige for å ha funnet hverandre. I pressemeldingen står det også at de kommer til å bo på ulike kontinenter.

«Kjærlighet dømmer ikke hvor man kommer fra eller hvem man er som mennesker. Kjærlighet skaper bro mellom mennesker, kulturer og religioner. Og vi er glade for å ha funnet hverandre, på tvers av kontinenter, etnisitet og sosial bakgrunn», skriver de videre.

Ber om tålmodighet

«Kjærligheten får oss til å utvide horisonten, får oss til å åpne opp øynene og se forbi det vi trodde var mulig. Kjærligheten gjør oss ikke blind, men får oss til å se muligheter, gir oss tro på oss selv og hverandre fra helt nye ståsteder.»

Durek fridde

Durek har også lagt ut bildet og lang melding på Instagram, der det kommer frem at det var han som fridde:

«Hun sa JA!», skriver han og legger til:

«Når du vet, så vet du», skriver han og forklarer at «ingenting kan måle seg med vissheten om at kvinnen som står foran deg er den rette».

Han skriver at han overlykkelig og full av tårer over å få tilbringe resten av livet sitt med Märtha. Durek bruker superlativer for å beskrive sin forlovelse, og skriver blant anneet at hun har «det reneste hjertet».

Durek omtaler seg og Märtha som et sjelfullt, spirituelt par, og at de vil bruke sin kraft på å skape en bedre verden basert på kjærlighet og aksept.

«Vi vil forandre verden med vår kjærlighet», skriver han.

«Märtha Louise er mitt livs kjærlighet. Hun ser alle mine sider, og jeg ser alle hennes. Jeg er en fyr som elsker en jente, som elsker meg tilbake», lyder det fra Durek.

Han presiserer at han aldri har vært lykkeligere.

Durek sier ikke noe om selve frieriet, men han tagger blant annet Stargate Music og takker den norske musikkduoen for å ha vært med på å gjøre det spesielt.

Durek har hintet i en rekke intervjuer og meldinger i sosiale medier at han ønsker å gifte seg med Märtha. Nå er paret et stort skritt nærmere det.

Men noen dato for bryllupet er ikke satt.

«Ha tålmodighet med oss. Vi kommer til å meddele alt når tiden er inne, men til da vil vi fortsette å feire kjærligheten. Maud, Leah og Emma gleder seg på våre vegne og det er en spennende tid for hele familien. Vi ber likevel om forståelse for at barna i denne perioden fremover får nyte sommeren i fred og ro.»

– Hjerteligste gratulasjoner

Kongeparet og kronprinsfamilien gratulerer.

«Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen sender sine hjerteligste gratulasjoner til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett i anledning deres forlovelse, og ønsker dem alt godt i tiden fremover», står det på kongehusets nettsider.

Kronprinsfamilien sender også varme gratulasjoner i anledning forlovelsen:

«De ønsker hele familien alt det beste for framtiden.»

Avstandsforhold

Durek Verrett og Märtha Louise bekreftet i mai 2019 at de var i et forhold.

Siden har de hatt et avstandsforhold med hyppige besøk hos hverandre. Blant annet feiret Märtha og hennes tre døtre julen 2021 i Los Angeles.

På det lengste har paret vært fra hverandre i et halvt år – på grunn av pandemien.

– Det er ekstremt vondt, en følelse jeg deler med mange andre i samme situasjon. Men det verste er ikke å vite når vi ses neste gang, uttalte Märtha til VG i fjor vår.

1 / 4 forrige neste fullskjerm

Har vurdert å flytte til USA

VG får opplyst fra prinsesse Märthas sekretær, Carina Scheele Carlsen, at prinsessen er i Los Angeles nå. Hun svarer ikke på hvordan forlovelsen foregikk.

– Men hun er snart tilbake i Norge, skriver Carlsen i en SMS.

Førstkommende søndag skal prinsessen etter planen delta i kjendisløp på Bjerke travbane.

Info Fakta om prinsesse Märtha Louise Eldste barn av kong Harald og dronning Sonja. Født 22. september 1971.

Giftet seg med Ari Mikael Behn den 24. mai 2002. De fikk døtrene Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah sammen.

Nummer fire i arverekken til tronen etter sin bror, kronprins Haakon, og hans to barn, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.

Begynte i januar 2002 å arbeide med kulturformidling og rosenmetoden på selvstendig grunnlag.

Startet i 2007 «engleskolen» Soulspring, tidligere Astarte Education, sammen med Elisabeth Nordeng.

I 2002 ga hun avkall på tittelen «Hennes kongelige høyhet». I 2019 besluttet hun å ikke bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng.

I 2016 besluttet Märtha Louise og Ari Behn å gå fra hverandre, og paret ble skilt i 2017. Behn tok sitt eget liv 25. desember 2019.

Durek Verrett og Märtha Louise bekreftet i mai 2019 at de var i et forhold. 7. juni 2022 opplyste paret at de er forlovet. (NTB) Vis mer

Märtha sa til VG i fjor at hun hadde seriøse planer om å flytte til Los Angeles.

Enn så lenge har det ikke skjedd, og utfra kunngjøringen kommer det heller ikke til å skje med det første.

Hjemmet i Lommedalen vil familien uansett beholde.

– Vi må jo ha et hjem i Norge. Fortsatt kommer vi til å være mye her. Vi kan jo ikke forlate vakre Norge helt, forklarte Märtha for litt over ett år siden.

Durek hadde i utgangspunktet ønske om å flytte til Norge, men etter første møtet med pressen i 2019 og all kritikken fra ulike hold, ombestemte han seg, ifølge Märtha.

All dramatikken rundt Aris død og corona gjorde ikke saken lettere.

Prinsessen opplyste til VG i fjor at Durek siden var blitt litt mildere stemt.

– Han har vært her flere ganger etterpå. Nå vet han at det som står i pressen ikke gjenspeiler alles holdninger. I starten var alt så negativt, men nå har han fått flere venner her. Folk kommer bort og snakker med ham når vi er ute. Så Durek er blitt veldig glad i Norge.

Prinsesse Märtha er nummer fire i arverekken til tronen. Hun har imidlertid sagt fra seg tittelen «Hennes Kongelige Høyhet», og hun bruker ikke prinsessetittelen i sin markedsføring av egne forretninger.