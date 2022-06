ALT HUN ØNSKER SEG?: Mariah Carey i 2017 hvor hun åpnet et julemarked i Bellevue, Washington.

Deadline: Mariah Carey saksøkt

Søksmålet omhandler den populære julelåten «All I Want for Christmas is You». Det bes om 20 millioner dollar i erstatning.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er country-låtskriver Andy Stone som hevder at låten er et brudd på opphavsretten.

Mariah Carey og medforfatter Walter Afansieff er navngitt i søksmålet. Det melder blant annet Deadline.

Avisen skriver at Stone hevder at hans «All I Want For Christmas Is You» av Vince Vance & the Valiants fra 1989 blir krenket. Stone leverte papirene sine til den amerikanske distriktsretten i det østlige distriktet i Louisiana.

Mens sangene har samme tittel, er det bare et snev av Careys melodi eller tekst utover tittelutropet, skriver Deadline.

SAKSØKT: Carey under en juleopptreden på Rockefeller i New York desember 2014.

Careys versjon av låten kom i 1994 og har blitt en populær julelåt verden rundt.

Stone hevder imidlertid at sangen hans fikk omfattende avspillinger i løpet av julen 1993. Han ber om 20 millioner i erstatning.

Ifølge advokat Pamela Koslyn er det 177 verk som har «All I Want for Christmas is You» som tittel. Og sangtitler har ikke opphavsrettsbeskyttelse, legger hun til.

