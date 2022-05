VITNET FOR SØSTEREN: Whitney Henriquez i rettssalen.

Heards søster: − Aldri sett noen falle så sinnssykt for noen

Amber Heards søster vitnet onsdag i retten. Hun hevder å ha sett Johnny Depp slå sin ekskone.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oppgjøret mellom Johnny Depp (58) og Amber Heard (36) er inne i dag 18. De siste dagene er det Heard som vært i søkelyset i vitneboksen, hvor hun har måttet svare for flere påstander som Depps advokater mener er løgn.

Sakens bakgrunn er kronikken i Washington Post fra 2018, der Heard tok et oppgjør med partnervold. Depp har saksøkt Heard for ærekrenkelse, og hun har levert motsøksmål.

Heard står fast på at hun fryktet for livet sitt, at hun ble banket opp og seksuelt misbrukt. Depp sier at det var hun som var voldelig, og at han aldri har slått en kvinne.

LYTTET TIL SØSTEREN: Amber Heard og hennes advokat (t.h.) i rettssalen onsdag.

Onsdag har flere vitner inntatt vitneboksen for å vitne på vegne av Heard. En av de er Heards yngre søster, Whitney Henriquez (34).

Ifølge Variety vitner Heards søster om at Depp ved én anledning i 2015 gjentatte ganger slo Amber Heard i ansiktet. Hun viser til en krangel mellom paret, hvor hun overhørte at de to ropte skjellsord frem og tilbake.

Bakgrunnen for at Henriquez blandet seg inn, var at hun ville roe ned sin søster. Ifølge Henriquez skal Depp da ha slått henne, altså Henriquez, i ryggen.

Heard skal da ha ropt til Depp at han ikke skulle slå hennes søster.

Alle som har uttalt seg om hendelsen, også Heard og Henriquez, har forklart at Heard var den som slo til Depp først. Men Depp skal så ha blitt rasende, ifølge Henriquez.

– Johnny grep tak i Ambers hår med en hånd og slo henne flere ganger i ansiktet med den andre, mens jeg sto der, vitnet Henriquez onsdag.

Dette vitnemålet ble det lagt stor vekt på i Storbritannia da Depp tapte søksmålet mot avisen som stemplet ham som «konebanker».

Motstridende

Depp har også vitnet om den aktuelle hendelsen tidligere. I sitt vitnemål forklarte han at han selv ble slått av Heard. Juryen fikk deretter se bilder av ansiktet hans, som viste blåmerker.

Skuespilleren nevnte imidlertid da ingenting om selv å ha slått Heard – eller Henriquez – under sitt vitnemål. Sikkerhetsvakten som var til stede har tidligere vitnet i tråd med Depps versjon av hendelsene.

Heards søster hevder imidlertid at sikkerhetsvakten også så at Depp slo til Heard, selv om sikkerhetsvakten sier det motsatte.

HILSTE TIL FANSEN: Johnny Depp vinker til tilhørere i rettssalen i Fairfax, Virginia, onsdag 18. mai.

Til Heards advokat forteller Henriquez at hun og sin tidligere svoger kom veldig godt overens da de først møttes. Henriquez snakket om at hun også til tider har hatt et anstrengt forhold til sin søster, og hun og Depp skal ha vært fortrolige.

Henriquez bodde på den tiden gratis i en av Depps boliger.

Søsteren beskriver starten av forholdet mellom Heard og Depp som «fantastisk».

– De var utrolig forelsket. Jeg har faktisk den dag i dag aldri sett søsteren min falle så sinnssykt for noen, og ting var fantastisk.

Søsteren beskriver Heard som «glad og morsom » og at hun «alltid var omgitt av venner». Heard skal ifølge Henriquez imidlertid ha begynt å slite med søvnen, og sluttet å være «så sosial» som hun pleide å være.

– I ettertid var det som å se et pistolskudd i saktefilm.

Søsteren fortsetter med å hevde at Heard mot slutten av forholdet til Depp var mye fysisk uvel og hadde innsunkne øyne.

På spørsmål om endringene hun observerte i forholdet til søsteren, sier Henriquez at det oppsto krangler som følge av at Depp skal ha brukt narkotika.

Henriquez hevder at Depp skal ha blitt nykter for så å «falle av vognen» gjentatte ganger

– Det var alltid en krangel, det var alltid en periode hvor de ikke så ut til å gå overens, og det så ut til å svinge ganske raskt.

Flere venner vitnet

Også tre andre venner og tidligere venner av Heard vitnet onsdag, men de andre i videoopptak filmet i 2019. Alle uttalte at de hadde sett Heard med blåmerker i ansiktet, og at de hadde vært vitne til mange krangler. Alle uttalte imidlertid at de aldri selv så den ene slå den andre.

Det er forventet at Depp skal innta vitneboksen igjen for å bli utspurt av Heards advokater. Det er imidlertid ikke bekreftet når det eventuelt vil skje.

Johnny Depp har i rettssaken uttalt at han aldri har slått en kvinne i sitt liv, hverken Amber Heard eller noen andre kvinner.

– For omtrent seks år siden kom Heard med noen fryktelige og opprørende kriminelle påstander mot meg som ikke var sanne. Det var et stort sjokk. Jeg har aldri slått Heard. Jeg har aldri slått en kvinne i mitt liv, var noe av det første Depp sa da han entret vitneboksen for første gang i april.