ET: Faren til Britney ber datteren betale regningene hans

I september trakk Jamie Spears vergemålet. Nå ber han datteren betale advokatregningene for en overgang til en ny verge, ifølge amerikansk nettsted.

Av Lara Rashid

Publisert: Nå nettopp

I en 27 siders lang begjæring ber pappa Jamie Spears datteren betale for hans advokatutgifter, fordi advokatene skal sørge for en overgang til en ny verge, skriver Entertainment Tonight.

I dokumentene står det også at «rask utbetaling av Jamies advokatregninger er nødvendig for å sikre at vergemålet kan avvikles effektivt, slik at Britney kan få kontroll over livet sitt, som både hun og Jamie ønsker».

Britneys advokat, Matthew Rosengart, svarer at forespørselen er betydningsløs.

«Spears har tjent mange millioner dollar som Britneys verge, og har betalt advokatene sine med penger han har tjent på Britneys harde arbeid. Vergemålet er avsluttet, og Jamie Spears ble suspendert.»

Videre i svaret skriver han «Under disse omstendigheter er forespørselen hans verdiløs. Britney har tidligere vitnet om hvor belastende farens oppførsel har vært, og denne forespørselen gjør vondt verre. Dette er ikke hva en far som elsker sin datter ville ha gjort».

FRI: I september trakk faren til Brtiney vergemålet. Nå ber han hennes betale advokatregningene.

I 13 år har Spears hatt verge. Noe som har betydd at faren hennes har hatt kontroll over store deler av livet hennes, alt fra personlige gjøremål til økonomien hennes.

– Det er ikke greit å tvinge meg til å gjøre ting jeg ikke har lyst til å gjøre. Jeg mener virkelig at dette vergemålet er krenkende, sa Britney Spears under rettsmøtet i juni.

Tidligere i desember ble det avgjort at Jamie Spears trekker seg som verge for sin 40 år gamle datter.

I en uttalelse gjengitt av nyhetsnettstedet Variety, skrev Rosengart i september:

– Vi er glade, men ikke nødvendigvis beveget, over at han og hans advokat endelig anerkjenner at han må fjernes. Vi er uansett skuffet over deres pågående skamfulle og uforsvarlige angrep mot Spears, og andre.