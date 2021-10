Albumanmeldelse: Daniela Reyes «Engangsdager»: En imponerende debut

TALENT: Daniela Reyes debuterer med et eksepsjonelt album.

Daniela Reyes «Engangsdager»: En imponerende debut

Bemerkelsesverdig debut fra usedvanlig talent.

Av Tor Martin Bøe

ALBUM: VISEPOP

Daniela Reyes

«Engangsdager»

(Grappa)

«Vi bruker altfor store ord på å si det vi vil si» er en tekstlinje på Daniela Reyes debutalbum.

Så tar hun konsekvensen av akkurat det.

På et iørefallende album med bråvoksne låter og tekster. Fullt av ord og setninger som aldri ønsker å være større enn seg selv. Låter som både er nysgjerrig svinsete og vimsete usikre der de sniker seg fremover.

Satt sammen med en nærmest uendelig VIP-liste av dyktige norske musikere som hovedsakelig beveger seg i jazz- og klassisksjangrene når de står på en scene.

Her gjør de noe så usedvanlig som å løfte fram et ungt talent på kanten av oppveksten og karrieren.

Daniela Reyes Holmsen er da også et usedvanlig og selvbevisst talent.

Hun har skrevet samtlige låter på debuten selv. Hun spiller på alt fra trekkspill og gitar til siter i tillegg til å synge. Hun har produsert sammen med Andrea Horstad. Låter og arrangementer som fremstår som de er landet på papiret av noen med mange flere runder rundt solen enn de 22 som hovedpersonen kan påberope seg.

I tekstene trer alderen tydeligere fram. Introverte og mykt foroverlente refleksjoner dynket i Lars Lillo Stenberg-lignende detaljer. Der mye handler om å fatte og begripe mennesker og tidens gang og bortgang.

Vokalt beveger hun seg til dels mot samme smidige myke som Frida Ånnevik. Uten at det skal brukes som noen videre sammenligning for noen av dem. Musikken beskriver hun selv som «tekster på norsk med musikk som er fin» i et intervju med Dagsavisen i fjor.

Spellemannskomitéen vil muligens kalle det visepop, men her er det vel så mye søkende jazz som pop i fundamentet. Mer fint enn nødvendigvis like fokusert. Det er ikke et album man bare har duvende i bakgrunnen.

«Engangsdager» handler om ekte, hverdagslig undring. Her vil nok noen trekke en parallell tilbake til mor Maj Britt Andersens egen forundring, som i for eksempel «Folk er rare!» og «Tida går så altfor fort». Men mor er mildere og snillere i låtstrukturene og har tydeligere definerte og lettere tilgjengelige refrenger.

Daniela Reyes velger ikke de enkleste løsningene, men borrer hun melankolsk og dypt i egne ideer og gir musikerne rom. Eller, ved et tilfelle, fuglene i Husebyskogen – for øvrig kreditert som støy.

«Jeg er en usikker musiker. Og tro’kke verden trenger mer av meg» hevder hun ganske tidlig.

Det gjør verden. Definitivt.