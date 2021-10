Supermodell Emily Ratajkowski.

Supermodell anklager R&B-artist for seksuelt overgrep

Supermodell Emily Ratajkowski (30) anklager R&B-artist Robin Thicke (44) for seksuelt overgrep.

Av Kaia Hauge Nustad

Overgrepet skal angivelig ha skjedd i 2013, da de spilte inn musikkvideoen til hitsangen «Blurred Lines». Ratajkowski medvirket i musikkvideoen sammen med to andre modeller.

I boken «My Body» som kommer ut i USA neste måned, åpner Ratajkowski opp om hendelsen for første gang.

Det var The Sunday Times som omtalte saken først.

Anklages: «Blurred Lines» sangeren Robin Thicke.

Skal ha tatt henne på brystene

Etter at Ratajkowski spilte inn scenene til musikkvideoen sammen med de to andre modellene, skal Robin Thicke ha kommet tilbake til settet for å filme alene med henne.

I boken beskriver Ratajkowski hvordan Thicke var beruset da han returnerte til settet. Han skal angivelig ha kommet opp til henne bakfra, og tatt på henne på brystene mens hun var avkledd på overkroppen.

– Plutselig kjente jeg de kjølige hendene til en fremmed over de nakne brystene mine, skriver hun.

Videre forteller supermodellen at hun følte seg svært ydmyket etter hendelsen.

BBC har prøvd å komme i kontakt med Thicke for å få en kommentar til anklagene, uten å lykkes.

Produsenten til musikkvideoen, Diane Martel, forteller til Sunday Times at hun så hva som skjedde mellom Ratajkowski og Thicke.

– Jeg husker øyeblikket han tok henne på brystene. Han sto bak henne, og jeg så de begge fra siden. Han ba om unnskyldning etterpå, uttalte hun til Sunday Times.

Sangteksten høstet kritikk

Sangen «Blurred Lines» toppet hitlistene over hele verden, og ble den mest nedlastede sangen i Storbritannia i 2014. Sammen med Thicke medvirket også rapperne Pharrell Williams og TI i sangen.

Både musikkvideoen og teksten til sangen har i senere tid blitt kritisert for å referere til sex uten samtykke.

Pharrell Williams har i ettertid uttalt at han er flau over teksten.

Thicke på sin side forsvarte sangteksten i 2013, og hevdet at kritikerne ikke forsto budskapet i sangen.