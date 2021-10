FOXY KNOXY: Ti år etter at Amanda Knox ble løslatt fra fengsel, har hun blitt mor for første gang.

Amanda Knox holdt fødselen skjult fra omverdenen

Amanda Knox, som nylig ble mor for første gang, skal ha holdt fødselen skjult i flere måneder for å beskytte datteren.

Av Vilde Haugen

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Amanda Knox har fått sitt første barn sammen med ektemannen Christopher Robinson.

I et innlegg på Instagram deler Knox nyheten om at hun har blitt mor til en liten jente. Datteren har fått navnet Eureka Muse Knox-Robinson.

Bildet i innlegget stammer fra en artikkel i New York Times, hvor 34-åringen forteller at datteren hennes ble født for flere måneder siden.

Knox skal ha ønsket å holde datterens ankomst skjult fra verden så lenge som mulig, for å holde henne unna rampelyset og paparazzifotografer.

– Siden jeg ble frikjent har jeg slitt med å ta tilbake identiteten min og beskytte personene jeg elsker fra å bli utnyttet som tabloidinnhold, skriver hun i innlegget.

Knox forteller også at det første bildet hun nå deler av datteren, også vil bli det siste.

– Jeg vet at jeg ikke kan beskytte datteren min ett hundre prosent mot den typen behandling jeg har fått, men jeg gjør så godt jeg kan. Derfor vil dette være det eneste bildet av henne jeg noen gang vil dele på sosiale medier.

I sin egen podkast, Labyrinths, utdyper den nybakte moren at datteren «fortjener det personvernet som hun selv ble nektet».

PÅ HEMMELIG ADRESSE: Den amerikanske utvekslingsstudenten Amanda Knox var i fengsel i Italia i fire år etter at hun ble uskyldig dømt for drapet på hennes romkamerat. Nå er hun frikjent og bor sammen med sin kjæreste, Christopher Robinson.

Mistet barnet

Knox og ektemannen delte først nyheten om graviditeten tidligere i sommer på sin egen podkast, som hun har sammen med Robinson. Knox har også fortalt lytterne sine om at hun også tidligere har vært gravid, men at hun mistet sitt barnet i en spontanabort.

– Det var magesmerter som jeg aldri hadde opplevd før. Jeg skalv, sa hun.

– Jeg følte meg utrolig skuffet over at det ble historien om mitt første svangerskap. Jeg trodde at jeg visste nøyaktig hva jeg vil gjøre med min første graviditet, og at det ikke ble avsluttet uten at jeg selv valgte det, føltes som et svik.

ÅSTEDET: Huset hvor Amanda Knoxs romkamerat ble funnet drept i 2007.

Uskyldig dømt

Den 22. oktober var det nøyaktig ti år siden amerikanske Amanda Knox ble løslatt fra etter fire år bak murene i Perugia, Italia Som 20 år gammel utvekslingsstudent ble Knox ufrivillig kastet inn i verdens søkelys da hennes daværende romkamerat, Meredith Kercher (21), ble funnet brutalt drept i huset de bodde i.

I mediesirkuset som fulgte ble Knox kjent som «Foxy Knoxy».

Knox ble sammen med ekskjæresten Rafaelle Sollecito siktet og funnet skyldig i drapet på Kercher, og i 2009 ble hun dømt til en 26 år lang fengselsstraff. De to ble deretter frifunnet etter en anke og løslatt i 2011.

Saken ble behandlet på nytt i Italia i 2013, og dommen ble faktisk gjeninnført. De ble riktignok deretter frikjent igjen i 2015 av landets høyeste domstol, slik at rettssaken ble avsluttet for godt.

FRIFUNNET: Amanda Knox satt fire år i fengsel for drapet som hun senere ble frifunnet for.

Knox håper at hun en dag kan gå videre fra dommen som har kastet store skygger over livet hennes, sier hun til New York Times. Da VG besøkte Knox i 2018, bodde hun på en hemmelig adresse i Seattle.

– Jeg forteller ofte til Chris at jeg ønsker å komme meg til et sted hvor jeg slipper å gjenoppleve den verste opplevelsen i mitt liv, så vi kan betale huslånet vårt i stedet.

Avisen skriver videre at Knox og Ektemannen jobber hardt for å tjene til livets opphold, og at de blant annet har presentert en filmatisering av memoarene hennes, en ny bok og et TV-prosjekt om frikjente. De utforsker også ideen om et dokumentarprosjekt sentrert rundt Knox og mannen som forfulgte henne for alle år siden i retten, Giuliano Mignini.