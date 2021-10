SENDING: Twitcher Imane «Pokimane» Anys (25) går ut mot Shane Dawson (33) i en direktesending.

Kjøper ikke Shane Dawsons unnskyldning

Den kontroversielle youtuberen Shane Dawson har gjort comeback etter 16 måneder. Twitcher Imane «Pokimane» Anys mener han virker uærlig i unnskyldningen til seerne sine.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

I 2020 forsvant YouTube-stjernen Shane Dawson (33) fra Internetts overflate. Men denne måneden kom han tilbake etter å ha blitt «cancelled».

I en 40 minutter lang video forteller han om hvordan han har hatt det siste året. Dawson forsvant etter å ha blitt anklaget for å være rasistisk, upassende og seksualiserende i flere av sine eldre videoer og podkaster. Anklagene førte til at den populære youtuberen mistet 400.000 abonnenter på kanalen sin, og flere samarbeid.

Twitcher Imane «Pokimane» Anys (25) savner en klar unnskyldning fra youtuberen. Under en direktesending på Twitch forteller Pokimane at hun mener Dawson ikke virket genuin nok i den første videoen han poster etter dramaet, skriver Dexerto.

– Måten han oppsummerte alt som har skjedd, fikk det til å virke som om han ikke har tenkt gjennom alt, sier Imane «Pokimane» Anys.

Anys har over 8,3 millioner abonnenter på Twitch og er kjent for sine livesendinger. Hun er også et fast medlem av OfflineTV. I direktesendingen om Shane Dawson går hun gjennom hans første video siden 2020, og forteller at hun ikke tror på unnskyldningene hans.

– For å erkjenne det du har gjort galt, må du si at du beklager, for å vise at du virkelig beklager, sier Anys

25-åringen mener Dawson er for useriøs og ikke anerkjenner hva folk reagerte på i klippene som fikk han «cancelled».

– Du må erkjenne det du gjorde og vise det i oppførselen din, sier hun.

Hun legger ikke skjul på at hun er skuffet og at hun ikke ville godtatt en slik unnskyldning i virkeligheten.

– Hvis noen oppfører seg som: «Beklager at du føler det sånn. Hvis du hater meg kommer du til å hate meg» og så snakker om noe helt annet med en gang så hadde det ikke føltes riktig.