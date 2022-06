INFLUENCER: Isabel Raad er en av Norges største influencere.

Rekordår for Isabel Raad – dro inn over 6,6 millioner

Isabel Raad (28) fortsetter god influencer-business.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Isabel Raad er en av Norges største influencere med over 330.000 følgere på Instagram.

Hun ble først kjent gjennom «Paradise Hotel», og har siden gjort det stort med både blogg, YouTube og sosiale medier. I 2020 fikk hun i tillegg sin egen TV-serie på TV 2.

I 2021 omsatte aksjeselskapet Isabel Raad AS for over 6,6 millioner kroner. Det er en økning på over 1,8 millioner kroner fra året før, og er igjen ny rekord for Raads selskap.

Ordinært resultat før skatt endte på nesten 4,1 millioner, som er opp 700.000 kroner fra året før.

I tillegg til lønn på nesten 900.000 tok influenceren ut 2,5 millioner i ekstraordinært utbytte.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Raad.

Nettbutikk dro inn 430.000 på en måned

I september 2021 lanserte Raad nettbutikken TrendyThings med ekskjæresten Pierre Louis, kjent fra flere realityserier.

Etter lanseringen haglet kritikken mot nettbutikken. Den største delen av kritikken gikk på at man kunne finne produktene fra nettsiden billigere andre steder, og at Raad ikke hadde designet produktene selv.

Nettbutikken dro inn nesten 430.000 kroner den første måneden, ifølge en mellombalanse som ble levert til Brønnøysundregistrene i desember.

I et produkttilsynsaksjon avdekket miljødirektoratet flere avvik hos nettbutikken, blant annet at virksomheten ikke hadde internkontroll, noe direktoratet så alvorlig på.

Raad valgte å legge ned nettbutikken i april i år. «I e-post 25.03.2022 fra Raad opplyses det at virksomheten har valgt å legge ned Trendy Things», skrev Klagenemnda for miljøinformasjon i et brev.

Raad skrev selv på Instagram-story at det var «på tide å lukke et kapittel».

Lanserte ny butikk

Kort tid etter lanserte hun klesmerket Ivorie Studio, som hun også opprettet aksjeselskapet Ivorie AS for allerede i 2019. Selskapet har ikke hatt noen inntekter siden dette, og er et datterselskap av Isabel Raad AS.

«Selskapet har tapt sin egenkapital, men er finansiert med lån fra aksjonær. Selskapet har driftsinntekter i 2022 og forventer overskudd fremover» står det i årsregnskapet.

Raad har selv uttalt at lanseringen av klesmerket har vært en barndomsdrøm som har gått i oppfyllelse.