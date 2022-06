LANGT IGJEN: Selv om mye har skjedd de siste 50 årene, mener Henriksen at vi har en lang vei igjen å gå knyttet til LGBTQ-rettigheter i samfunnet.

TikTok-profil Lars Henriksen: − Skal ikke måtte finne meg i dette

Da Lars Henriksen (28) brukte plattformen sin til å rette fokus mot homofiles rettigheter, ble han møtt med et brennende pride-flagg.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Henriksen er en av Norges største TikTok-profiler med over 170.000 følgere og 11 millioner likes, og over 35 tusen følgere på Instagram. Tidligere i år var han også en del av de norske tiktokerne som samlet seg i en stor villa i Spania, i det som ble omtalt for norske «Hype House».

Som en oppladning til pride har han brukt de siste ukene på å rette mye oppmerksomhet rundt homokamp på sine sosiale medier.

Henriksen får i hovedsak positive tilbakemeldinger fra unge mennesker og foreldre som takker ham.

Men forrige uke tikket denne meldingen inn i mailinnboksen hans:

«Hei, her har jeg en koselig video som jeg syntes passer veldig godt til deg. Håper du er fornøyd din homsejævel!».

Vedlagt ligger en videofil som har filnavnet «homsefaen». Videoen viser et brennende pride-flagg på bakken.

Først ristet Henriksen på hodet og syntes det hele var komisk. Det samme gjorde han på nyttårsaften da han fikk slengt «faen ta deg jævla homo» i ansiktet. Og det samme gjør han også når «jævla homo» renner inn i innboks og kommentarfeltet flere ganger i uken.

Henriksen sier han er vant til dette, og at han ikke pleier å bry seg.

– Men det var i det jeg innså at ikke brydde meg at jeg også innså at det har gått for langt, og at jeg har blitt vant til denne type hatmeldinger. Jeg skal ikke måtte finne meg i dette, og selv om jeg ikke bryr meg så hadde det ikke vært komisk da jeg var 12 år. Derfor jeg vil kjempe for de som ikke tørr selv.

Nå har han kontaktet hatkrimgruppen i politiet, og sier han har tenkt å anmelde mailen og videoen han mottok.

– Vi kan bekrefte at vi har mottatt tips via tipsportalen. Vi gjør nå en vurdering ut fra kontekst om det er straffbart eller ikke, skriver pressesjef i Oslo politidistrikt, Unni Turid Grøndal, i en epost.

I 2021 ble 325 forhold kodet som hatkriminalitet i Oslo politidistrikt. Dette var en økning på 11 prosent fra 2020. Ifølge politiet kunne økningen delvis forklares med mange anmeldelser for tyveri av, eller skadeverk på regnbueflagg i forbindelse med Pride.

FÅR HATMELDINGER: Da Lars Henriksen fikk tilsendt en video av et brennende pride-flagg i mailinnboksen og ikke brydde seg – innså han at det hadde gått for langt.

– Hvis vi vurderer det til ut å være straffbart vil det være å anse som hatkrim, og det er saker som prioriteres av politiet, skriver Grøndal.

VG har forsøkt å få en kommentar fra e-posten som sendte videoen til Henriksen, foreløpig uten å lykkes.

– Jeg synes genuint synd på de som sender slike meldinger. Det finnes så mye grusomheter og det må være utrolig vondt og trist å kjenne på så mye hat bare av å se kjærlighet, sier Henriksen.

Nye tall viser at nordmenns holdninger til LHBTIQ-personer har utviklet seg i positiv retning de siste årene, men ifølge bufdir opplever Lhbt-personer i langt større grad enn den øvrige befolkningen å bli utsatt for nedsettende og hatefulle ytringer.

I 2020 opplevde 14 prosent av bifile og 15 prosent av homofile hatakriminalitet, ifølge en Nasjonale trygghetsundersøkelsen fra samme år. Til sammenligning svarte tre prosent av heterofile at de hadde opplevd hatkriminalitet.

– Kommer mange år for sent

Torsdag foreslo regjering å forby homoterapi – en behandling med mål om å endre den seksuelle orienteringen og kjønnsidentiteten til en person.

Det mener Henriksen er et steg i riktig retning.

– Jeg legger ikke skjul på at det kommer mange år for sent, men vi tar med oss nok en seier i homokampen.

– Det er ekstremt at det er lov. Det er så krenkende overfor en hel minoritet. Signalet man sender til unge er at jeg kan kureres, at jeg er syk. Jeg synes det er helt tragisk at det er lov.

VIL HJELPE: Henriksen sier han ikke lar seg påvirke av hatkommentarer, men at han ønsker å være et forbilde han selv savnet som ung.

2022 markerer 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge.

– Etter avkriminaliseringen tok det ti år før homofili ble fjernet som sykdomsdiagnose i Norge. Det er bare 29 år siden vi kunne registrere partnerskap, og 14 år siden vi kunne inngå ekteskap. Vi kunne ikke gifte oss i norsk kirke før 2017, det er bare fem år siden. Det ligger mye nærere oss enn vi tror.

Ennå er det mye som må endres, mener Henriksen, også utenfor våre landegrenser.

Lørdag skal pride markeres med parade i Oslo, noe Henriksen gleder seg til å ta del i.

– Vi skal feire hvor langt vi har kommet, men i kjølvannet av glitter og musikk må vi ikke glemme å kjempe videre.

Redd for å miste venner

Henriksen vet godt hvordan det er å vokse opp med fordommer rundt seg.

– Jeg vokste opp i en liten bygd i Hedmark hvor det ikke var aksept for å være noe annet enn hetero. Jeg forsto vel i 13 års alderen at jeg var interessert i gutter. På den tiden var det én annen homofil jeg visste om, og behandlingen av ham var så skremmende at jeg overhodet ikke turte å si til noen at jeg var homo.

Den tøffeste kampen for Henriksen, var å akseptere seg selv.

– Gudene vet hvor mye jeg gråt fordi jeg ikke ville være homo. Jeg var kjemperedd for å skuffe familie min, og redd for å miste venner. Jeg var redd for at folk skulle se på meg annerledes, og mange er nok redd for at hvis man «kommer ut av skapet» så endrer folk synet på deg.

TIKTOK-STJERNE: Lars Henriksen sier han aldri har gjort noe stort ut av at han er homofil, men at han heller aldri skjuler det på sine sosiale plattformer.

Henriksen sier han er sterkt imot det «å komme ut av skapet».

– Jeg liker ikke presset vi legger på unge om å komme ut, det er et skille som jeg ikke synes vi trenger. Jeg ser ikke behovet for å plassere folk i noen bås til starten av.

– Flere homofile har jo vært åpne i mediene om at de synes det å komme ut av skapet er en befriende og fin ting?

– Jeg tror grunnen til at jeg er så imot det å komme ut, er at det i den tanken ligger en forutsetning om at folk allerede har dømt deg. Legningen min er ikke noe annet en legningen min. Jeg legger ikke skjul på det på sosiale medier, men jeg har heller aldri gjort en stor greie ut av det.

– Befriende

Selv «kom han aldri ut av skapet». I hvert fall ikke i bygda han vokste opp i.

– Jeg hadde sikkert fått spørsmålet om jeg var homofil 83.000 ganger tidligere, men da jeg flyttet til Hønefoss for å studere sa jeg «ja» for første gang. Også var det ingen som brydde seg. Og det var så befriende.

Og selv om han lever for å få folk til å smile og underholde folk med humor og dansevideoer på TikTok – ønsker han nå å bruke plattformen sin til noe større enn seg selv.

– Når jeg vokste opp hadde jeg ingen å se opp til som jeg kunne identifisere meg med. Jeg følte meg så alene, og jeg ønsker å være den personen jeg ikke hadde.