TRIER: Renate Reinsve i rollen som Julie i Joachim Triers film «Verdens verste menneske». Filmen er den siste filmen i Joachim Triers «Oslo-trilogi», der filmene «Reprise» (2006) og «Oslo, 31. august» (2011) også inngår.

Spår Oscar-nominasjon for Renate Reinsve: − Helt sykt

Det amerikanske nettstedet IndieWire mener den norske skuespilleren kan ende opp med en Oscar-nominasjon for rollen i Joachim Triers siste film.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

IndieWire, som er et bransjenettsted for film og filmkritikk, spår at Reinsve kan bli nominert til Oscar for hovedrollen i Joachim Triers nye film «Verdens verste menneske».

– Dette er helt sykt, helt sprøtt, utbryter Renate Reinsve som akkurat har fått vite om kåringen til IndieWire da VG ringer.

På IndieWires liste over hvem de tror kan bli nominert til Oscar er Reinsves navn å finne blant skuespillere som Cate Blanchett, Nicole Kidman, Lady Gaga og Jennifer Hudson. Reinsve selv blir rangert som «frontrunner».

– Herre min hatt, det er jo så mange store og kule navn på den lista, så det er veldig rart å se navnet sitt der, sier hun.

VANT: Renate Reinsve under prisutdelingen i Cannes, der hun vant prisen for beste kvinnelige skuespiller.

– Stort i seg selv

Tidligere i sommer tok hun den prestisjefylte filmfestivalen i Cannes – der «Verdens verste menneske» hadde premiere – med storm. Under prisutdelingen under festivalen vant hun også prisen for beste kvinnelige skuespiller for sin tolkning av hovedkarakteren Julie.

Men det er ikke slik at hun nå vil gå rundt og håpe på en Oscar-nominasjon.

– For meg er det bare stort i seg selv at IndieWire, som er et stort og uavhengig filmnettsted, tror at jeg er en av dem som kan bli nominert, sier hun.

Etter alt som skjedde i Cannes med filmen «Verdens verste menneske», har det skjedd mye rundt Reinsve, men hun sier til VG at hun foreløpig ikke kan si noe om akkurat hva.

– Det har vært mye møter, og ja, det spennende planer på gang. Nå gleder vi oss også til at filmen får premiere USA. Det blir spennende, sier hun.

Anmelder: Cannes-prisen kan hjelpe

VG-anmelder Morten Ståle Nilsen sier det er verdt å merke seg at Reinsve blir betraktet som en «frontrunner» av IndieWire.

– IndieWire er en respektert publikasjon med et spesielt hjerte for uavhengige filmproduksjoner, litt i opposisjon til de mer kommersielt orienterte bransjebiblene Variety og Hollywood Reporter, sier han.

– Mye vil avhenge av hvordan «Verdens verste menneske» lykkes i det amerikanske markedet. Det er jo amerikanere som sitter i Oscar-juryen, og de pleier å være ekstra glade i filmer som har gjort det godt, og som mange har sett. En pris fra Cannes vil åpenbart være til uvurderlig hjelp i så måte. Og filmen, og Reinsves innsats i den, er jo dritgod.

«Verdens verste menneske» har planlagt premiere i Norge 15. oktober.

Her kan du lese VGs anmeldelse av filmen: Sårt, morsomt, klokt.