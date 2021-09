KOMMENDE FORELDRE: Atle Pettersen og Cathrine Eide skal bli foreldre i desember.

Atle Pettersen skal bli pappa

Atle Pettersen og kona Cathrine Eide venter barn i desember.

Atle Pettersen skal bli pappa, bekrefter han på Instagram.

«Vi gleder oss ekstra mye til jul i år!❤️❤️», skriver den kommende faren.

– Cathrine og jeg venter vårt første barn nå i desember og gleder oss stort til den nye og spennende tiden som kommer, sier Pettersen til VG.

Det var TV 2 som omtalte saken først.

Kaotisk frieri

For ti år siden møttes daværende TV 2-journalist Cathrine Eide og Atle Pettersen for første gang. For to år siden giftet paret seg i vakre omgivelser i Hellas.

Feiringen varte i fire dager. De beskriver det begge som et drømmebryllup. Frieriet beskriver imidlertid Pettersen som det mest uforberedte og kaotiske han har gjort, har de fortalt til VG tidligere.

Etter ett døgn med ringen brennende i lomma, gikk han ned på kne med boblejakken på og skolissene halvveis knyttet. Han klarte ikke å vente lenger.

– Han visste ikke hvilken finger han skulle plassere ringen på. Jeg visste ikke bedre. Vi la oss ned på gulvet og bare lo. Det var perfekt, sa Eide.

MØTTES PÅ «SKAL VI DANSE»: Atle Pettersen var en av kjendisdanserne i «Skal vi danse» i 2011. Hun var journalist og han endte opp med å vinne finalen.

«Virket eplekjekk»

Da paret møttes hadde han nylig blitt nummer to i X-Factor og skulle være en av deltakerne i «Skal vi danse» som kona Cathrine skulle dekke for TV 2.

Pettersen har tidligere fortalt at han måtte jobbe hardt for å få henne på kroken.

Eide sa til Se og Hør at han «virket eplekjekk og høy på pæra» og at hun ikke var særlig interessert i å finne ut om det stemte.

- Jeg trengte en god og sterk overbevisning fra venninnene mine for at jeg skulle si ja til en date med Atle, sa hun til avisen.

På tross av at hun var skeptisk i starten, gikk det ikke lang tid før hun endret mening.

- I starten tenkte jeg ikke på Atle som en potensiell kjæreste, men det viste seg at han ikke var en Don Juan likevel. Han var bare en gutt fra Skien som virkelig ønsket å bli kjent med meg, fortalte hun.

Rettelse: VG skrev først at Cathrine Eide er journalist i TV 2. Dette stemmer ikke. Det riktige er at hun jobbet i kanalen da hun ble sammen med Pettersen for ti år siden. Nå jobber hun i Kreftforeningen. Det ble rettet torsdag 09.09.2021 klokken 19:35.