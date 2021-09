BRYLLUPSSTEMNING: Tidligere TV 2-programleder Øyvind Fjeldheim (51) og hans utkårede Reidun Hetland (30) jubler sammen med resten av bryllupsgjestene.

Øyvind Fjeldheim giftet seg i helgen: − Usedvanlig lykkelig

Tidligere TV-2 programleder Øyvind Fjeldheim (51) giftet seg med sin Reidun Hetland (30) denne helgen.

Den tidligere TV2-programlederen og programskaperen Øyvind Fjeldheim og Reidun Hetland (30) ga hverandre sitt ja i bystyresalen i Haugesund rådhus denne helgen.

Det nygifte paret er strålende fornøyd med feiringen, som skal vare tre dager til ende.

– Vi er ikke ferdig helt enda. Nå er vi på vei til Brasserie Brakstad her i Haugesund, forteller en munter Fjeldheim over telefon til VG lørdag ettermiddag.

NYGIFTE: Tidligere TV 2-programleder Øyvind Fjeldheim (51) og Reidun Hetland (30).

Brudeparet og gjestene sparket i gang feiringen hjemme i parets hage fredag.

Selve bryllupet fant sted i bystyresalen i Haugesund Rådhus. Fjeldheim kan fortelle at de ble viet av kommunaldirektøren, som er en av hans nærmeste venner.

Bruden gikk opp midtgangen til sangen «Se ilden lyse» av Sissel Kyrkjebø, noe Fjeldheim sitter igjen med som et av de fineste minnene fra bryllupet.

– Usedvanlig lykkelig

Etterpå gikk festen videre til Scandic Hotel i Haugesund.

– Det var fantastisk å se min herlige Reidun komme mot meg i gangen i bystyresalen. Usedvanlig lykkelig mann, utdyper Fjeldheim på SMS til VG lørdag kveld.

– Hva er forskjellen innvendig på å være på jakt og ha funnet kvinnen i ditt liv?

– He, he. Var ikke på jakt, men veldig glad for å ha truffet kvinnen i mitt liv. Da jeg traff Reidun, var jeg helt sikker! svarer Fjeldheim.

– Jeg ble sikker på grunn av hennes herlige personlighet. Trygg, kul og varm.

Måtte utsette bryllupet

Bryllupet skulle etter planen ha funnet sted for nøyaktig ett år siden. Men på grunn av pandemien så paret seg nødt til å utsette bryllupsplanene.

Øystein Fjeldheim uttalte da til Dagbladet at de ikke kom til å utsette bryllupet enda en gang.

– Vi regner med at de aller fleste er vaksinerte innen 4. september, og så får vi ta hensyn til hva som skjer. Det blir ikke noen utsettelse.