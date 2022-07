DANSEPARTNERE: Lillian Aasebø er en profilert proffdanser i «Skal vi danse». I fjorårets sesong var hun partner med Dennis Vareide.

«Skal vi danse»-Lillian har fått kjæreste

Proffdanseren Lillian Aasebø (29) har funnet kjærligheten.

Det bekrefter hun til God Kveld Norge.

– Jeg er superforelska, så fint å få han til Norge, sier hun til kanalen.

Aasebø forteller at hun har funnet seg en franskmann ved navn Kevin fra Nice, og at de møttes under filmfestival-uken i Cannes tidligere i år.

Videre sier hun at de tilfeldigvis traff hverandre etter at han uheldigvis slo toalettdøren på henne - noe hun er veldig glad for den dag i dag.

Aasebø er en profilert proffdanser i «Skal vi danse», og har vært med i programmet siden 2016.

Hun har blant annet vært partner med Adrian Sellevoll, VGTV-profil Erik Follestad og Aleksander Sæterstøl. I fjor danset hun sammen med Youtuber Dennis Vareide. De to tok seg gjennom over halve sesongen, noe sistnevnte var veldig stolt over.

Til høsten er det klart for en ny «Skal vi danse»-sesong, og TV 2 skal for første gang lage en «allstar»-sesong. I år blir det derfor gamle vinnere, finalister og publikumsfavoritter som skal innta «Skal vi danse»-parketten.

