GÅR TIL SØKSMÅL: Bam Margera hevder at han ble tvunget av sine tidligere venner til å ta en rekke medisiner som gjorde at han ble tørrlagt, deprimert og begrenset hans muligheter til å reise, arbeide og leve et normalt liv. Foto: Todd Williamson / Invision

Saksøker gamle «Jackass»-venner og kolleger

Bam Margera (41) fikk sparken fra «Jackass». Nå saksøker han Johnny Knoxville, Jeff Tremaine og Spike Jonze. Han hevder at de tvang ham til å undertegne en avtale som nærmer seg «psykisk tortur».

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Det er amerikanske TMZ som skriver dette mandag.

Ifølge nettstedet har Margera også rettet søksmålet mot Paramount Pictures, MTV, Dickhouse Entertainment and Gorilla Flicks.

Ben Margera hevder at de tre tidligere vennene og kollegene tvang han til å undertegne en såkalt «wellness agreement» mens han var på rehab i 2019. Det var en betingelse for at han skulle få anledning til å være med i den planlagte «Jackass Forever»-filmen.

Ifølge Margera var dette en avtale som forpliktet han til å la seg teste både for narkotika og alkohol. Han hevder også at han ble tvunget til å ta en rekke medisiner som gjorde at han ble tørrlagt, deprimert og begrenset hans muligheter til å reise, arbeide og leve et liv.

Margera ble til slutt sparket fra hele filmprosjektet fordi han ikke klarte å holde seg til avtalen og testet positivt for bruk av legemiddelet Adderall. Noe han selv sier han har fått på resept i over ti år.

EN GANG GODE VENNER: Bam Margera (t.v), Jeff Tremaine og Johnny Knoxville den gangen de var gode venner. Dette bildet er fra 2003. Foto: JESSICA GOW

Bam Margera har i tidligere intervjuer med TMZ hevdet at han er blitt «torturert» av sine tidligere venner og kolleger.

Det er ikke første gang det stormer rundt Margera og hans tidligere Jackass-kolleger. Så sent som i juni i år ble det kjent at «Jackass»-regissøren Jeff Tremaine (54) fikk ilagt Bam Margera (41) rettslig forbud mot å nærme seg Tremaine, samt regissørens kone og deres to barn.

Bakgrunnen var at Margera skal ha sendt en rekke trusler på SMS, deriblant drapstrusler mot hele regissørens familie.

People, som omtalte rettens avgjørelse den gang, skrev at Margera de neste tre årene nektes å ta kontakt med eller oppholde seg nær Tremaine-familien.