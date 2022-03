VENNER: Komikerne Marlene Stavrum (t.v.) og Martha Leivestad ble kjent gjennom jobb, og ble fort venninner.

Martha og Marlene: − Ikke greit å være bevisst slem mot en venn

Hva kan man egentlig forvente av en venn? Og hvor viktig er det egentlig å ha en bestevenn? Vi har snakket med Marlene Stavrum og Martha Leivestad om vennskap.

Når komikere og venner Martha Leivestad og Marlene Stavrum diskuterer sitt vennskap i VG-podkasten «Jeg elsker deg din j*vel», blir det tydelig at vennskapet mellom dem er forholdsvis ferskt, men fort ble sterkt.

– Som du vet har jeg hatt det veldig vanskelig de siste månedene, sier Stavrum til Leivestad.

– Og da har jeg vært veldig mye hos deg, og jeg vet at jeg kan komme dit hver dag.

Stavrum forteller at det betyr veldig mye for henne.

– Jeg har vært et vrak, rett og slett. Og den fysiske tilstedeværelsen betyr veldig mye for meg. Du er ikke best på råd og sånt, men bare det at du er der da. Det er viktig i en god venn.

Martha og Marlene om vennskapet

VG har spurt de to komikerne om deres vennskap, og hva man egentlig kan forvente av en venn.

– Må man være likestilt i et vennskap?

Marlene: Man må jo ikke det, men det er jo en fin ting om man er det. Men ofte har kanskje en mer makt enn den andre.

Martha: Jeg tror Marlene og jeg er heldige som får til å jobbe sammen. Maktbalansen er lik. Vi gir hverandre muligheter. Marlene er grunnen til at jeg driver med standup, mens podkasten «Nuvel» som vi har i VG, er det jeg som dro i gang.

– Hva er det viktig i et vennskap?

Martha: Stille opp for hverandre, lytte og bli lyttet til, og kunne fortelle om alt som er vanskelig. For meg er det også viktig at vi må le sammen. Alle vennene mine er morsomme, så jeg er utrolig fornøyd.

Marlene: Det er veldig viktig for meg at man har det gøy sammen, og kødder mye. En fin blanding mellom å ha dype samtaler, at man støtter hverandre og er ærlige, og at man kan kødde ganske mye.

– Kan venner være sinte på hverandre?

Marlene: Ja, men ikke sånn illsint. Litt irritert eller sint går an. Altså, når jeg er sint på Martha, så er det ikke nødvendigvis sånn at hun har gjort noe mot meg, men heller at hun behandler seg selv dårlig. Sånne ting irriterer meg, fordi jeg er glad i henne.

Martha: Ja, masse. Men gode venner snakker ut og er ikke langsinte på hverandre. Jeg er sjelden sint på venner. Jeg kan være oppgitt, men føler ikke ekte sinne overfor venner.

– Kan man være slemme mot hverandre, da?

Martha: Nei, det synes jeg egentlig ikke. Det er feil. Man skal ikke være slem med venner. Du kan si noe feil, men aldri aktivt gå inn for å være slem med en venn. Da er det noe feil. Da er det ikke et vennskap du skal ha.

Marlene: Jeg synes ikke folk skal være slemme. Man kan kødde litt, men ikke være bevisst slemme. Det er ikke bra.

– Har dere opplevd at vennskap går i stykker?

Marlene: Det har vært noen fade outs, der man skjønner at man er litt forskjellige. For min del har jeg skjønt at visse personer ikke har de kvalitetene jeg trenger i en god venn. Da fader det ut, uten at det er noe dramatisk.

Martha: Jeg har opplevd det. Og jeg har slått opp med venner, også. Da har jeg sagt at dette fungerer ikke så bra. Det kan være fordi jeg ikke har overskudd eller tid, eller at de ville ha mer enn meg for eksempel. Da er det bedre å si nei, takk. Men husk at ghosting går på vennskap også. Ikke gjør det!

– Er det viktigst å ha mange eller gode venner?

Martha: Det er viktigst med gode venner. Jeg er heldig som har mange.

Marlene: Gode venner, vil jeg si. Jeg har aldri hatt en veldig stor gjeng. Jeg hører folk som synes det er rart å ikke ha en stor gjeng lenger, men jeg har jo aldri hatt det. Jeg vet ikke hvordan det er. Men det å ha et knippe gode venner synes jeg er helt topp.

Psykologens 6 råd

VG har snakket med psykolog Emil Vidu Mogård om vennskap. Han har 6 råd til hva man bør tenke på.

Psykolog Emil Vidu Mogård

1. Hvordan velge riktig venner? Vi velger våre venner, og hvem vi vil være sammen med. Ingen kan tvinge deg til å være noens venn. Det er ikke alltid vi velger hvordan vi blir venn med noen. Venner dukker opp på ulike tidspunkt i livet. Det viktigste er å velge venner som får deg til å like deg selv.

2. Hva er en god venn? Vi er skrudd sammen på en måte hvor vi ofte fokuserer på våre dårlige sider. En god venn får deg til å se dine gode egenskaper. De gjør oss trygge, får oss til å tenke på nye måter og utvikle oss som personer. Vi får det rett og slett bedre med oss selv – og livet generelt.

3. Tegn på giftig vennskap. Ikke alle vennskap er gode. Noen vennskap stjeler mer energi enn de gir. En dårlig venn krever mye og gir lite tilbake. En tjeneste kommer sjelden uten at personen forventer noe i retur. Hen gir deg ofte dårlig samvittighet og gjør deg ukomfortabel. Du kan også gjenkjenne et giftig vennskap ved at personen ikke gleder seg over at du har det bra.

4. Hvordan «dumpe en venn»? Det er viktig at dette gjøres på en ryddig måte. Særlig hvis én av dere fortsatt ønsker vennskapet. Det kan faktisk kjennes litt som en kjærlighetssorg å bli bortvalg som venn. Tenk nøye gjennom hvordan du selv ville bli møtt hvis du var vennen din. Det er ikke alltid vi har et svar på hvorfor vi avslutter vennskap, men forsøk å sette ord på det du føler. Det er bedre enn å ikke si noen ting.

5. Unngå «ghosting», vær så snill. Ikke bare er dette en feig og lettvint måte å «slå opp» med noen. Det kan også gjøre uendelig vondt for den som utsettes for det. Fordi personen ikke får noe svar. Da er det bedre å selv stå i de vonde følelsene, og prøve å sette ord på dem. Kanskje opplever dere en mer gjensidig avslutning på vennskapet, som fungerer for begge.

6. Hvordan takle å miste venner? Det er mange grunner til at vennskap dør ut. Vi blir ofte venner med personer som er på samme plass i livet. Vi flytter rundt, utvikler oss og livet tar nye vendinger. Da er det ikke sikkert vi har like mye til felles lenger. Vennskap er frivillig. Det er naturlig at nye venner kommer og andre forsvinner. Ikke klandre deg selv eller vennen din for at vennskapet tok slutt. Husk, det mulig å finne tilbake til hverandre på et senere tidspunkt

Rådført med regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP).

