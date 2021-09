HAN TØYSER: Standup-timingen til Stian Blipp er upåklagelig.

Show-anmeldelse «Cirque de Blipp»: For et sirkus

Stian Blipp sitt første soloshow er like mye kabaret som sirkus. Og beundringsverdig talentfullt.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

Stian Blipp - Cirque du Blipp

Med: Stian Blipp, Nanette Haugan, William Boo og Nickolas Main

Regi: Dagfinn Lyngbø

Spilles på Forum Scene i Bergen fra 16 september.

Spilles på Latter i Oslo fra 12. januar 2022

«I aften! Opplev fabelaktige Stian Blipp og hans Compagnie! Med fortryllende akkompangement og enestående dansere fra det fjerne Østland!» står det på skjermene før Stian Blipp kommer på scenen i sitt første soloshow.

Eller manesjen, siden det er sirkus den tidligere Senkveld-programlederen sjangerdefinerer forestillingen til.

Det er en grunn til det.

Blipp har trommet sammen alle sine kjente talenter, som beatboxing (spesielt en strålende cover av Kanyes «Black Skinhead»), sang og dans i en kontrollert og smått uforklarlig forestilling. Selvsagt kombinert med lynkjappe replikker og en lun timing bare regissør Dagfinn Lyngbø kan måle seg med.

Til tider er poengene så personlige og mykt hardtslående at man for lett dialektforvirrede med øynene lukket kan innbille seg at det er nettopp Lyngbø som står der framme i manesjen.

HAN DANSER: Danse-timingen like så.

I alle fall i en lengre standupsekvens om egen oppvekst og å finne seg selv. Blipp byr på barndomsfortellinger som er balansert såre og likevel hysterisk vittige. Om hvordan livets muligheter likevel kan ordne seg, på tross av manglende utdanning og hverdagsmotbakker fra før man feiret sin første bursdag.

Selv innrømmer han at han egentlig ikke kan annet enn vitsing, dansing og beatboksing. Og at det heldigvis er plass til alt dette på et sirkus. Derfor prøver han seg blant annet på et tryllenummer med innlagt kortriks og hjelp fra publikum.

Virkelig beundringsverdig er en sekvens midtveis i sirkuset der 32-åringen skal understreke hvor live showet er. Han stopper sangen, tar imot sjangerforslag fra publikum, og vrir seg så over i foreslått sjangeren. Det imponerende er at Blipp, danserne og enmannsorkesteret åpenbart må ha øvd inn en uhyggelig mengde sjangere. I premieren ble det pop, hiphop og gammelrock.

Håper noen foreslår opera, death metal, eller k-pop i løpet av spilleperioden.

HAN GAMER: Talentmangfoldet er det heller lite å trekke på.

Det er i dette samspillet med publikum, som virker så skremmende naturlig og liketilt at Blipp virkelig gnistrer. Det er nok delvis fordi han han er i egen by, men også fordi han elegant turnerer tilbakemeldingene fra salen slik bare en bergenser med kronisk oppmerksomhetssyke kan gjøre det.

Når han byr på seg selv, sitt eget liv som småbarnsfar og ikke minst gjør et imponerende innstudert samspill mellom scene og skjerm i en sang om å være gamer mot slutten løfter teltduken i Blipps sirkus seg .

Der er også der talentene ikke helt tar av. Han synger rent og til dels klart. Men han er ingen stor vokalist. Stemmen drukner i lydbildet og flere av poengene i denne mer eller mindre enmannsdrevne kabareten forsvinner.

Synd, for han mestrer det meste annet nesten irriterende godt. Dette er på alle måter nærmest et perfekt folkelig sirkus.