Jannecke Weeden på «Ikke lov å le på hytta»-premiere: − Jeg har med et hyggelig menneske

VULKAN ARENA (VG) TV-profil Jannecke Weeden (45) dukket opp med en mystisk mann på premierefesten til andre sesong av «Ikke lov å le på hytta».

Sesong to av suksesserien «Ikke lov å le på hytta» har premiere fredag 17. september, og i den forbindelse var det torsdag kveld duket for premierefest med en stjernespekket gjesteliste.

I den kommende sesongen deltar blant annet kjendiser som Vegard Harm (25), Stian Blipp (31), Linnéa Myhre (31), Magnus Carlsen (30) og Martha Leivestad (26).

Blant kjendisene som dukket opp på den røde løperen var programleder Jannecke Weeden (43), som hadde med seg en date.

fullskjerm neste UKJENT MANN: Programleder Jannecke Weeden sier hun er singel, men rødmer og går tom for ord når hun presenterer daten som angivelig kaller seg Oliver. 1 av 2 Foto: Hallgeir Vågenes

– Jeg vet ikke hva det kalles engang. Jeg har med et hyggelig menneske. En jeg har tilbrakt litt tid med, sier en rødmende Weeden.

– Er du singel?

– Ja, det er jeg. Dette er helt nytt for meg. En ny situasjon. Kalles det ikke bare å henge med et menneske? spør Weeden befippet før hun konkluderer:

– Han er en hyggelig fyr.

Hun forteller videre at hun i kveld hørte at daten «presenterte seg som Oliver» og at de to møttes i klatremiljøet.

– Jeg har aldri datet i hele mitt liv. Jeg vet ikke hva det vil si, men jeg har møtt ham mer enn tre ganger. Han er en jeg gjør hyggelige ting sammen med.

Det var en stjernespekket gjesteliste som entret den røde løperen torsdag kveld.

fullskjerm neste Programleder og sydronning Jenny Skavlan og skuespillermannen Thomas Gullestad. 1 av 6 Foto: Hallgeir Vagenes

