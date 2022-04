Forteller om «homohets»: − Skremmende

50 år etter at homofili ble avkriminalisert i Norge er flere kjendiser klar på at det ennå er en lang vei å gå.

– Det er ikke lenge siden jeg gikk over gaten hjemme og det var en som rullet ned vinduet og skrek «jævla homo», sier Benjamin Silseth.

– Så det skjer ennå. Det er helt sykt å tenke på.

Han og ektefellen Niklas Baarli møtte tirsdag på premierefest for dokumentarserien «UT», som har premiere på Discovery+ og TVNorge 27. april.

GLAD FOR Å BIDRA: Baarli og Silseth sier de har blitt overrasket over alt de har lært om «homokampen» etter å ha bidratt i serien. - Jeg tror man tar det litt for gitt, sier Baarli.

I serien snakker over 50 nordmenn ut i anledning 50-årsjubileet for at «homoloven» ble opphevet.

Blant kjendisene som deltar er Carl Martin Eggesbø, Sval Rosenløv Eeg, Jan Thomas, Silje Nordnes, Arve Juritzen, Anne Holt og Adam Schjølberg.

Og selv om mye har skjedd på 50 år, er flere av dem VG snakker med på rød løper klar på at det ennå er en lang vei å gå.

– Det er skremmende å tenke på hvor kort vi har kommet i forhold til hvor hardt vi har kjempet, sier TV-profil Erlend Elias.

– Når det gjelder transpersoners rettigheter er det helt tydelig at vi har en vei å gå, og det samme gjelder i noen flerkulturelle miljøer, sier Baarli.

– Sinna

Det er NRK-profil Noman Mubashir enig i.

– Det er for eksempel veldig vanskelig for mange unge muslimer og komme ut av skapet overfor venner og familie. Jeg håper jeg kan hjelpe noen ved å snakke åpent, inspirere og vise at man ikke er alene.

VIL INSPIRERE: Mubashir sier at «UT» er en viktig dokumentar.

Han tror at sosiale medier bidrar til at unge i dag kan enklere oppleve hets.

– Jeg opplever selv hets og stygge meldinger med jevne mellomrom fra anonyme profiler. Selv om man blir hardhudet, blir man også lei seg. Og sinna for at man opplever dette i 2022. Vi må ikke ta friheten vår for gitt.

– Ble født kriminell

Frem til 1972 kunne norske menn bli tiltalt og straffeforfulgt på samme måte som man ble dersom man hadde sex med dyr.

– Jeg ble født kriminell, for å sette det på spissen, sier Jan Thomas som ble født i 1966.

– Det er utrolig sterke inntrykk, og det er en historie om hvordan vi kan leve et liv som kjærester og oppleve at vi er trygge, sier han og viser til samboeren Harlem Alexander.

SAMMEN: Jan Thomas og samboeren Harlmen Alexander mener «UT» forteller en viktig historie. - Vi er heldig som får leve fritt i Norge, sier Harlem Alexander.

Journalist og programleder Sarah Natasha Melbye har skrevet manus og er redaktør. Hun sier at alle i samfunnet har et ansvar for at alle skal få leve fritt som selv selv.

– En ting som er ekstremt viktig er at dette ikke er over. Det er fortsatt sånn at «homo» er et skjellsord i skolegården, sier hun.

– Trist

– Det er trist at vi for 20 år siden snakket om at «homo» var et av de verste skjellsordene i skolegården, og det er det fortsatt. Der tror jeg det handler mye om foreldre, sier Gro Hammerseng-Edin.

Hun og kona Anja Hammerseng-Edin har har selv to barn sammen.

– Vi har jo hatt noen situasjoner selv hvor vi har undret oss over at vi ikke har kommet lenger. Når vi fikk barn var det vanskelig å finne ut hva er prosessen for at du skulle ha samme rettigheter som meg, sier hun og viser til kona.

HÅND I HÅND: Ekteparet Anja og Gro Hammerseng-Edin synes det er stats å ha fått bidra i dokumentarserien.

De tidligere håndballspillerne håper å bidra med positive historier til dokumentarserien.

– Vi har hatt venner og familie som har støtte oss, og et håndballmiljø som er inkluderende. Så det er fint å fortelle at det ikke bare behøve å være veldig vanskelig, sier Gro før hun legger til:

– Men vi må ikke ta det for gitt at det bare ruller videre i riktig retning.