TOMHENDT: George Michaels kjæreste i over 15 år, Kenny Gross, arver ingenting etter at artisten brått gikk bort i 2016. Foto: YOSHIKAZU TSUNO / AFP

George Michael utelot ekser i testamentet - får ikke en krone

Om lag to og et halvt år etter superstjernens død er arveoppgjøret omsider klart.

Nå nettopp







Sanger George Michael døde på tragisk vis som en konsekvens av en hjertefeil 25. desember i 2016. Nå, mer enn to år etterpå, kommer nyheten om at han ikke har avsett en krone i testamentet til sine eks-partnere Fadi Fawaz og Kenny Goss.

Sangstjernens eiendeler og verdier kan nemlig nå omsider fordeles, kommer det fram av rettspapirer som forelå i forrige måned, nærmere bestemt 30. mai. Det skriver flere utenlandske medier, deriblant Evening Standard.

Sett denne? Her avbryter Adele sin George Michael-hyllest:

George Michael døde i sitt hjem i Oxfordshire, England og ble bare 53 år gammel. Han etterlot seg en formue på 98 millioner pund, nesten 1,1 millard norske kroner, og av hans eiendommer blir mesteparten, deriblant hans to hjem i London, delt mellom søstrene Yioda og Melanie.

Faren Kyriacos får en gård øremerket for hesteveddeløp, der han har bodd i mange år.

Resten av den avdøde artistens verdier skal deles mellom syv venner og bekjente, deriblant Wham!-kompisen Shirlie Kemp og plateprodusent David Austin. I testamentet står det at søsteren Yioda skal bestemme hva av dem som skal få hva.

DØDE BRÅTT: George Michael døde 1. juledag i 2016. Han ble bare 53 år gammel. Foto: HEINZ-PETER BADER / X00316

Kunst, antikviteter og et piano som en gang tilhørte The Beatles-stjernen John Lennon er donert til veldedighetsorganisasjonen The Mill.

Merkbare fravær i papirene inkluderer altså Georges kjæreste i over 15 år, 60 år gamle Kenny, i tillegg til av og på-kjæresten Fadi, som var mannen som fant artisten død.

Publisert: 04.06.19 kl. 20:58