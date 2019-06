Leonard Cohen under jazzfestivalen i Molde i 2009. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Cohens kjærlighetsbrev til norske Marianne solgt for 7,6 millioner kroner

Leonard Cohens over 50 brev til sin norske kjæreste Marianne Ihlen er solgt for 7,6 millioner kroner på auksjon i USA.

NTB

Brevene til kvinnen som var inspirasjon for flere av hans mest kjente sanger, blant dem «So Long, Marianne», er solgt for 876.000 dollar, mer enn fem ganger utropsprisen, melder Reuters.

Brevene ble skrevet på 1960-tallet.

Auksjonshuset Christie's kalte auksjonen «Write and Tell Me Your Heart. Leonard Cohen's Letters to Marianne». Brevene er poststemplet Hydra, den greske øya der Cohen og Ihlen først møttes i 1960, så vel som Montreal, New York, Tel Aviv og Havanna.

Det var Ihlens familie som solgte brevene. Kjøpernes identitet er ikke offentliggjort.

Marianne Ihlen døde av leukemi i Oslo i juli 2016, 81 år gammel. Fire måneder senere døde Cohen, 82 år gammel, også han av leukemi.

En dokumentar om paret, kalt «Marianne & Leonard: Words of Love», har kinopremiere i USA 5. juli.

Publisert: 14.06.19 kl. 08:20