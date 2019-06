SKINNET BEDRAR: På dette bildet holder Pauley Perrette tak i armen til Mark Harmon. Nå er det ikke like god stemning mellom de to. Fra venstre: Michael Weatherly, Cote de Pablo, Mark Harmon, Pauley Perrette og Brian Diezen. Foto: PBG / PBG

Skuespiller Pauley Perrette anklager «NCIS»-stjerne for mishandling

Den profilerte skuespilleren fyrer løs mot tidligere kollega på Twitter.

Nå nettopp







Skuespiller Pauley Perrette (50) forlot TV-serien «NCIS» i mai i fjor. Da hadde hun spilt rollen som kriminalteknikeren Abby Sciuto i 16 år.

Exiten kom som et sjokk, og mange lurte på hvorfor den nå 50 år gamle skuespilleren valgte å forlate serien. Senere gikk hun ut på Twitter og fortalte at hun har blitt utsatt for mobbing og fysisk mishandling på arbeidsplassen.

Sett denne? Her er Youtube-krangelen som har satt fyr på internett:

«Jeg har støttet antimobbeprogrammer så lenge. Om det er skolen, arbeidsplassen eller jobben du må gå til? Det er forferdelig. Flere fysiske angrep. Jeg forstår det virkelig nå. Ta vare på dere selv. Det er ikke verdt å risikere sin trygghet. Fortell det til noen», skrev hun blant annet den gang.

Nå anklager hun, nok en gang på Twitter, skuespiller Mark Harmon (67), som spiller seriens protagonist, for mishandling av både henne selv og flere andre medarbeidere.

KRITISK: Skuespiller Pauley Perrette er ikke nådig i beskrivelsene av sin tidligere arbeidsplass. Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

«Nei, jeg kommer ikke til å komme tilbake. Aldri! Vær så snill, kan dere slutte å spørre? Jeg er livredd for at Harmon skal angripe meg. Jeg har mareritt om alt dette. Og nå har jeg en serie som er trygg og glad. Dere kommer til å elske den», skriver hun.

Noen timer senere la hun ut et bilde av det som kan se ut som en mishandlet medarbeider, med følgende tekst:

«Trodde dere ikke at jeg visste at dette kom til å slå tilbake på meg? Dere trodde feil. Dette hendte en i produksjonen og jeg kjempet så vanvittig for at det ikke skulle skje igjen. For å beskytte teamet mitt! Etterpå ble jeg psykisk mishandlet bare fordi jeg sa nei?! Og så mistet jeg jobben».

Ifølge avisen The Wrap skal bildene av den mishandlede medarbeideren ha blitt tatt etter at personen ble bitt av Harmons hund i 2016, noe som krevde at personen umiddelbart måtte sy flere sting. Hendelsen skal i sin tur ha ført til dårlig stemning mellom Harmon og Perrette. Det er fortsatt uklart hvem personen på bildet er.

HARDE ANKLAGER: «Jeg er livredd for at Harmon skal angripe meg», skriver Pauley Perrette. Her er Harmon på en NBA-kamp så langt tilbake som i 2009. Foto: Gus Ruelas / FR157633 AP

CBS, som produserer «NCIS» har i en tidligere uttalelse til Fox News fortalt at Perrette allerede ett år før hun sluttet i serien skal ha klaget på arbeidssituasjonen.

– Vi så alvorlig på anklagene, og jobbet hardt for å finne en løsning, uttalte en talsperson for selskapet den gang.

Publisert: 09.06.19 kl. 08:42