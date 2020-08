Guri Solberg (44): – Det dummeste vi kan gjøre, er å gjøre mammarollen til en prestasjon

TV 2s Guri Solberg lever godt med erkjennelsen av at hun både er en fantastisk og en forferdelig mor. – Vi damer er vår egen verste fiende, sier hun.

Å bikke 40 gjorde noe med Guro Solberg. Ikke at hun gikk inn i en depresjon. Ikke at hun følte at livet var på hell.

