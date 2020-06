FLYTTER: Nye «Hype House» har tidligere vært hjemmet til mange kjente youtubere som FaZe Clan, Ricegum og Sommer Ray Foto: Skjermdump Instagram / @thehypehousela

Nytt Hype House koster 400.000 i måneden

TikTok-nettverket «The Hype House» flytter ut av huset som har vært hyppig avbildet i sosiale medier, og tar over en tidligere YouTube-villa i Los Angeles.

I en TikTok-video publisert i helgen viste Hype House-grunnleggeren Thomas Petrou at kollektivet bestående av verdens største TikTok-stjerner pakket flyttebilen. I tillegg har flere av Hype House-medlemmene delt videoer som viser frem deres nye fasiliteter. I kommentarfeltene var fansen rask med å påpeke at stedet ser kjent ut.

Foto: Skjermdump YouTube / Thomas Petrou

Villaen som nå blir det nye «Hype House» har tidligere vært hjemmet til mange kjente youtubere som FaZe Clan, Ricegum og Sommer Ray, og har blitt kalt «The Clout House». Nå tar en ny generasjon med influencere over den spektakulære villaen. Siden villaen allerede er blitt brukt av video-skapere, finnes det flere «house tours» på YouTube allerede.

Betaler dyrt for huset

Ifølge utleienettstedet Realtor.com ligger prisen for den nye Hype House-villaen på 39.500 dollar i måneden. Den norske prislappen blir altså på i underkant av 400.000 kroner per måned TikTokerne blir boende på eiendommen.

Den tidligere villaen skal det ifølge nettstedet DeseretNews ha kostet 900 dollar per rom. Siden nettverket består av cirka 20 medlemmer, vil prisen bli rundt 18.000 dollar i måneden, eller rundt 180.000 norske kroner.

Foto: MICHELLE GROSKOPF / NYTNS

TikTok-huset «The Hype House» var de første ut til å samle flere TikTok-stjerner under samme tak. Nettverket ble opprettet av Thomas Petrou, Chase Hudson og Daisy Keech, og har nå eksistert i litt over et halvt år. På den korte tiden har det allerede blitt trøbbel blant medlemmene, og blant annet verdens største TikToker Charli D’Amelio og søsteren Dixie valgte å bryte med nettverket.

Publisert: 03.06.20 kl. 13:49

