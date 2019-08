INGEN SVERIGE-FAN: Azealia Banks (28) kommer neppe tilbake til Sverige, skal man dømme ut fra tiraden på Instagram. Foto: Joel Ryan/Invision/AP / Joel Ryan/Invision/AP

Amerikansk rapper i bråk på fly: Anklager SAS-ansatte for diskriminering og vold

Etter å ha langet ut mot svenskene og anklaget dem for rasisme, havnet artisten Azealia Banks i bråk på et SAS-fly til Los Angeles.

Den amerikanske rapperen Azealia Banks (28) har gått hardt ut mot svenskene på sosiale medier etter sitt besøk i nabolandet forrige uke.

Artisten har tidligere anklaget svenskene for å være rasister, og kalt dem for «stygge, blonde griser». Banks har også klagd over at alkoholsalget i Sverige stengte tidlig, at det er vanskelig å få tak i hasj og at skattene er altfor høye.

Mandag dro rapperen hjem med et SAS-fly fra Stockholm til Los Angeles, men avslutningen på Sverige-turen fikk ikke en udramatisk slutt. Azealia Banks gikk ut på Instagram og anklaget SAS-ansatte for diskriminering og vold, melder Expressen.

– Hei, SAS. Jeg ble diskriminert og overfalt av deres ansatte på et fly tilbake til Los Angeles fra Stockholm. Vær snill og kontakt meg eller teamet mitt umiddelbart, skriver Banks på Instagram.

Delte video - ble fjernet

Sammen med Instagram-innlegget publiserte 28-åringen en video, hvor hun filmet en kvinne som satt bak henne på flyet.

– Jeg er på et SAS-fly, hvor denne hvite kvinnen tror jeg og kjæresten min hadde sex på flyet - noe som ikke stemmer, sier Banks ifølge Expressen.

I samme video skal en annen kvinne ha kommet bort til rapperen, som angivelig var en SAS-ansatt.

– Du slo meg, roper Banks.

– Nei, det gjorde jeg ikke, svarer kvinnen.

– Denne kvinnen slo meg! Hun slo meg på et jævla fly, sier rapperen.

Videoen har i ettertid blitt fjernet fra Azealia Banks sin konto.

FBI ble innkalt

Flyselskapet har bekreftet hendelsen overfor Expressen.

– Vi kan bekrefte at det har skjedd en hendelse om bord på flyet til Los Angeles fra Arlanda, hvor en passasjer har oppført seg veldig upassende overfor andre passasjerer og ansatte om bord. Amerikansk politi var på plass da flyet landet i Los Angeles, sier pressekontakt Camilla Runberg i SAS til Expressen.

Administrerende direktør i SAS, Rickard Gustafson, forteller til SvD at han ikke har noe informasjon om hendelsen, men at saken er nå ligger hos politiet.

Han forteller at slike innlegg på sosiale medier kan ha stor innvirkning på et selskap.

– Du kan ikke ignorere slike hendelser. Spesielt ikke når du er i et slik forbrukerorientert selskap som SAS, sier Gustafson til SvD.

