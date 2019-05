FØRSTEFØDTE: Barnet til Meghan Markle og prins Harry blir nummer syv i arverekken til den britiske tronen. Foto: Reuters

Spent stemning i London: Spekulasjoner og navne-betting

LONDON (VG) Ivrige hoffreportere og forventningsfulle rojalister spekulerer vilt i Meghan Markles fødsel. Har Hertugparet av Sussex allerede fått barn?

I flere dager har pressen svermet rundt i Windsor , og lojale rojalister har kledd seg opp i finstasen og stelt seg opp foran Windsor Castle.

Hver bevegelse fra de kongelige blir gransket.

Alle venter på den store nyheten og ser etter avslørende signaler – særlig fordi hertuginne Meghan Markle og prins Harry på forhånd har sagt at de vil feire fødselen privat før de deler nyheten med verden.

Slottet har ikke røpet termindatoen, men i januar sa Meghan Markle at hun var omtrent seks måneder på vei.

ROJALIST: Terry Hutt feirer sin 84-årsdag utenfor Windsor Castle 30. april. Foto: Steve Parsons / PA Wire

Ryktene

Fredag siterer tabloiden The Mirror Elton John på at baby Sussex er «ventet hvert sekund». Han er en god venn av paret og sang i bryllupet deres.

Andre medier mener babyen allerede er født, og antyder det av flere grunner:

Meghan Markles mor ankom London 22. april.

Bookmakernes heteste termindato var 29. april.

Torsdag annonserte Buckingham Palace at Prins Harry er på offisielt besøk i Nederland onsdag 8. og torsdag 9. mai. Før han reiser skal han ha tid med sin førstefødte.

Meghan Markles sminkør Daniel Martin ankom London fredag. Er han kommet for å gjøre henne klar til de første familiebildene?

«Noen vet noe»

Det som virkelig har satt fart på ryktene er at spillselskapet Paddy Power torsdag kveld stengte for å satse penger på når fødselsen skjer.

De begrunner det med at «noen vet noe». Den siste tiden har selskapet sett en kjempeøkning i antall som satser på at barnet allerede er født, og at det er en jente.

– Ryktene og spekulasjonene har overbevist oss om at fødselen er skjedd. Skal vi gå etter hvordan folk satser er det også nesten sikkert at det er en jente, sier en talsperson for Paddy Power.

FØLGER MED: Presse og turister utenfor Windsor Castle fredag. Alle venter på nyheten om Meghan Markles fødsel. Foto: PETER NICHOLLS / X03508

De heteste navnene

Det er imidlertid fortsatt mulig å satse penger på hva barnet skal hete. Som seg hør og bør gjettes det i øst og vest.

De mest populære jentenavnene er Grace, Alice, Elizabeth og Victoria, mens guttenavnene er Arthur, James og Philip.

Navnet Diana blir naturligvis også nevnt, men ifølge pressen kan det hende hertugparet hedrer prinsesse Diana ved å velge navnet Allegra, prinsessens favoritt-navn.

Diana skal ha fortalt en venninne at Allegra var navnet hun ville valgt om hun fikk en datter, skriver The Daily Express. Allegra betyr livlig, glad og full av energi.

De siste dagene har navnetg klatret på oddsen.

NYFØDT: Prinsesse Diana og prins Charles forlater St. Mary's Hospital i Paddington med prins Harry. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Hemmelig

Paret kommer ikke til å posere på sykehustrappen som prinsesse Diana og Kate Middleton. Det er heller ikke kjent hvor Markle føder eller har født, men ifølge ryktene skjer det hjemme på Frogmore Cottage.

Stedet ligger nær Windsor Castle og paret har nylig renovert og flyttet inn der.

At Meghan Markle vil gjøre ting på sin måte og ikke følge tradisjonene blir diskutert hele tiden et i land der folk er opptatt av skikk og bruk. Hver minste vending blir skrevet om.

Derfor ble det oppstandelse da hertuginnen, trolig uvitende, ikke fulgte kutyme på sitt første oppdrag for kongehuset i 2018. Se i videoen hva som skjedde.

