GIFTET SEG: Hilarie Burton og Jeffrey Morgan. Foto: MIKE BLAKE / Reuters / NTB Scanpix

Skuespillerparet Hilarie Burton og Jeffrey Morgan har giftet seg

Stjerneparet Hilarie Burton (37) og Jeffrey Morgan (53) har gitt hverandre sitt ja.

Det bekrefter paret på Instagram mandag kveld.

– Jeff og jeg har giftet oss. Helt sant, skriver Burton i en lang melding under et bilde fra helgens bryllup.

Hun er blant annet kjent for rollene som Peyton Sawyer i «One Tree Hill» og Sara Ellis i «White Collar». Ektemannen Jeffrey Morgan har spilt i en rekke filmer, og TV-seriene «Supernatural», Grey’s Anatomy», «The Good Wife» og «The Walking Dead».

Videre skriver Burton at de har levd som et ektepar i ti år allerede, men at de ikke giftet seg før nå, tross rykter om at de giftet seg både i 2014 og 2015.

– Fra dagen jeg møtte Jeffrey har han vært min ektemann. Vi har levd etter våre løfter, istedenfor å si dem. I over ti år. I gode og dårlige perioder. Å stå der oppe med barna ved våre sider, å feire det, var en velsignelse, fortsetter hun, før hun avslutter:

– Det var en privat og magisk – alt jeg har drømt om. Så ja, jeg er mrs. Morgan.

Også Morgan har lagt ut bilder fra den store dagen på Instagram.

– Jeg skulle sagt noen ord, men de finnes ikke. Mrs. Morgan ... Jeg elsker deg. Takk for at du har gjort meg til verdens lykkeligste mann, skriver han.

– Ok. Noen ord. Det var en intim seremoni med århundrenes fest. Takk til venner og familie. Det var uten tvil den beste dagen i våre liv, skriver han videre.

Paret har to barn sammen. En ni år gammel sønn og en halvannet år gammel datter.

Morgan var tidligere gift med skuespilleren Anya Longwell. De skilte seg i 2003, senere var han forlovet med skuespiller Mary Louise Parker, før han traff Burton i 2009.

