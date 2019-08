Vinner av «Beste regi». Hans Petter Moland i filmen «Ut og stjæle hester». Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Storeslem til «Ut og stjæle hester» - ble årets film

HAUGESUND (VG) «Ut og stjæle hester» vant fem priser av elleve mulige på kveldens Amandautdeling. «Skjelvet» vant prisen for «Folkets Amanda».

– En god start, sa Hans Petter Moland da han mottok prisen for beste regi, kveldens fjerde til «Ut og stjæle hester».

Skuespiller Bjørn Floberg var i spøkefullt humør etter å ha vunnet prisen for beste mannlige birolle, for samme film, under Amanda-prisutdelingen.

– Det hadde vært fint med hovedrollen, sa Floberg spøkefullt fra scenen.

Moland måtte opp igjen på scenen for å ta imot kveldens kanskje gjeveste pris, nemlig for årets film, sammen med filmens produsenter Turid Øversveen og Håkon Øverås.

– Han er Norges beste regissør, sa sistnevnte om Moland.

– Når du lager film, jobber du med folk i mange generasjoner, og du glemmer litt hvor gammel du er. I denne filmen gjorde jeg ikke det, for jeg var den eneste som kunne herse og kjøre slåmaskin. Da ble jeg minnet om hvor gammel jeg er, sa Hans Petter Moland.

PRISUTDELING: Amanda-juryen har vurdert 22 kinofilmer til prisene som blir delt ut i forbindelse med Den norske filmfestivalen i Haugesund lørdag kveld. Her er skuespiller Bjørn Floberg fra scenen. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Ærespris til Vennerød

«Ut og stjæle hester» er basert på Per Pettersons prisvinnende roman ved samme navn fra 2003. I filmen flytter Trond Sander (Stellan Skarsgård) tilbake til Norge, etter over 40 år i Sverige. Han kommer i kontakt med naboen Lars (Bjørn Floberg), og møtet setter i gang et ras av gamle minner om barndommen og en dramatisk sommer et halvt århundre tidligere.

Filmen har også vunnet prisene for beste foto og beste orginalmusikk.

«Folkets Amanda» gikk til «Skjelvet», som i tillegg vant prisen for beste visuelle effekter.

Amandakomiteens ærespris ble utdelt av kulturminister Trine Skei Grande og gikk i år til Petter Vennerød, som ikke uventet fikk stående applaus.

– Det var jo voldsom. Jeg ikke hva jeg skal si. Det å stå her og skulle motta en pris, det hadde jeg aldri drømt om. Nå vinner jeg til og med æresprisen. Det er jo helt spesielt. Det er en kjempeære, sa Vennerød.

Amanda-juryen har vurdert 22 kinofilmer til prisene som blir delt ut i forbindelse med Den norske filmfestivalen i Haugesund lørdag kveld.

To priser til «Psychobitch»

Filmen «Psychobitch» vant prisene for «Beste norske barnefilm» og «Beste filmmanus», som vil si at filmen vant begge prisene de var nominert til.

– Det er en ungdomsfilm som sier noe om prestasjonsjag. Det er litt rart å vinne en pris når man prøver å fortelle at alt her i verden ikke handler om å vinne en pris. Men vi tar jo den prisen selvfølgelig, sa regissør Martin Lund.

Tobias Santelmann (39) vant den mest prestisjefullte prisen for mannlige skuespillere, for hovedrollen som Tjostolv Moland i «Mordene i Kongo».

– Jeg er overraskende emosjonell, sa Santelmann fra scenen etter å ha tørket seg lett i øyet.

– Å få lov til å være med Marius og bli gitt den tilliten og friheten i det arbeidet var den største gaven jeg har fått. Også det å jobbe med Aksel. Jeg er veldig takknemlig.

Beste kvinnelige skuespiller ble Pia Tjelta for sin rolle i «Blindsone».

– Det var jo faen ikke en dag for tidlig, lo Tjelta, og la til at hun har slitt ut setene i noen år.

Hun har vært nominert tre ganger.

– Dette er så stas! Jeg vil ikke slippe den, fortsatte hun mens hun gned på sin ferske Amanda-statue.

11 nominasjoner

Mens «Ut og stjæle hester» hadde flest nominasjoner med elleve, fulgte «Harajaku» like etter med ni. «Når jeg faller» hadde fått fire nominasjoner, mens «Skjelvet», «Mordene i Kongo» og «Sonja» hadde tre nominasjoner hver.

De 48 nominerte innen norsk film ble presentert på Filmens hus i Oslo onsdag formiddag.

Den norske filmprisen Amanda har blitt delt ut siden 1985. Etter å ha vært sendt på NRK de første 20 årene, ble showet sendt på TV 2 i tolv år. I år blir showet sendt av VG.

Amanda arrangeres av Den norske filmfestivalen AS i samarbeid med Norsk filminstitutt. Komiker Hans Morten Hansen (55) er programleder under kveldens prisutdeling.

Prisen består av en statue i bronse utformet av billedhuggeren Kristian Kvakland, samt et diplom.

Vinnerne av Amanda-prisen:

Beste utenlandske kinofilm: «Kapernaum»

Beste foto: Rasmus Videbæk «Ut og stjæle hester»

Beste produksjonsdesign/scenografi: Lina Nordqvist «Sonja»

Beste dokumentarfilm: Yellow Log «Hvor man vender tilbake»

Beste lyddesign: Gunn Tove Grønsberg «Harajuku»

Beste originalmusikk: Kaspar Kaae «Ut og stjæle hester»

Beste klipp: Karsten Meinich, Elise Solberg «Harajuku»

Beste visuelle effekter: Lars Erik Hansen «Skjelvet»

Beste norske barnefilm: «Psychobitch»

Beste mannlige birolle: Bjørn Floberg «Ut og stjæle hester»

Beste kvinnelige birolle: Maria Bonnevie «Føniks»

Beste kortfilm: «She-Pack»

Beste filmmanus: Martin Lund «Psychobitch»

Beste regi: Hans Petter Moland «Ut og stjæle hester»

Beste mannlige skuespiller: Tobias Santelmann «Mordene i Kongo»

Beste kvinnelige skuespiller: Pia Tjelta «Blindsone»

Amandakomiteens gullklapper: Philip Øgaard

Folkets Amanda: «Skjelvet»

Beste norske kinofilm: «Ut og stjæle hester»

Amandakomiteens ærespris 2019: Petter Vennerød

Disse var nominert til Amandaprisen:

