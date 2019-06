STARTET: Christine Krieg står bak trend-hashtagen. Foto: PRIVAT

Hashtagen #VilleBarePrateLitt tar av på Twitter: – Drittrist

Da hun lørdag kom over en kommentar på NRK, der en mannlig psykologistudent uttrykte at han gjerne vil ha muligheten til å henvende seg til jenter på T-banen uten at det skal være feil, begynte snøballen å rulle.

Kommentaren på NRKs ytringssider: Er det ikke bare å si hei?

Krieg, sosiale medier-profil og selvstendig næringsdrivende, delte kommentaren fra student Markus Sanden (24) på sin egen Twitter og skrev: «Vill gjetting: Han føler aldri behovet for å snakke med andre menn på T-banen».

Hun er nemlig lei av uønsket oppmerksomhet fra fremmede, snakkesalige menn.

– I kommentarfeltet ble det tydelig for meg at mange menn ikke skjønte at dette er et problem, og at det er viktigere at jeg føler meg trygg i det offentlige rom enn at de skal få snakke til hvem de vil. Det følte jeg for å utbrodere, sier Krieg til VG.

Egne betroelser

Mandag morgen bestemte hun seg for å dele en egen historie, om da hun satt på bussen hjem sent en kveld og bare ville hjem og sove. En mann satte seg overfor henne og skal ha vært svært ivrig etter å få i gang en samtale og samtidig bli venn med henne på Facebook. Noe hun ikke turte å motsi seg. Han skal ha villet se at hun la ham til.

Krieg skriver i flere Twitter-meldinger at hun følte situasjonen som truende. Ikke minst da mannen skal ha gått av på samme stopp som henne i stedet for på sitt eget stopp, som han hadde forklart var et stykke senere på bussturen.

«Han går etter meg. Skal bare følge meg hjem. Jeg sier at jeg ikke trenger følge, men han vil ikke høre», skriver Krieg.

Hun forteller videre om hvordan spaserturen hjem ble svært ubehagelig, at hun falt på glatta fordi hun prøvde å løpe, og at mannen tok i henne for å hjelpe henne opp.

«I flere måneder etterpå kontakter han meg jevnlig på Facebook. Gir seg aldri. Til slutt blokkerer jeg og håper at jeg aldri mer kommer til å treffe på han igjen på bussen. #VilleBarePrateLitt», skriver hun – og oppfordrer andre kvinner til å dele sine historier under samme hashtag.

Tusenvis med historier

Responsen lot ikke vente på seg. Hashtagen trender nå på Twitter, og historiene flommer.

– Det er jo litt gøy med responsen, men samtidig er det drittrist at så mange har lignende erfaringer som meg, sier Krieg.

Hun skjønte at det var et tema som engasjerte, men hadde ikke sett for seg at det skulle ta så av.

– I skrivende stund har det kommet 6470 tweets, og det forsetter å rulle inn.

Mannlige kjendiser deler

Selv om enkelte menn fortsatt kommenterer humoristisk og ikke ser alvoret i kvinnenes historier, gleder Krieg seg over at et enda større antall menn viser støtte.

– Det er så fint å se menn oppfordre andre menn til å lese historiene og dele hashtagen #VilleBarePrateitt. Jeg ser at også mange profilerte menn har kastet seg på, som Sondre Lerche, Jon Wessel Ås og Aleksander Schau. Det er så flott, sier Krieg.

Kristine Krieg håper at Twitter-kampanjen skal resultere i skjerpet atferd.

– Det er veldig bra når Twitter kan brukes til å fokusere på #MeToo og sånt som dette, sier Krieg.

SKREV KOMMENTAREN: Markus Sanden står bak innlegget som fikk en haug med damer til å «protestere». Foto: PRIVAT

Markus Sanden, som skrev kommentaren som fikk Krieg til å tvitre, sier til VG at han ikke var forberedt på stormen som fulgte.

– Jeg er overrasket over at reaksjonene tok den retningen, metoo-veien, sier han til VG.

– Men jeg skjønner at det finnes en tilleggsfaktor som kvinner må forholde seg til. Det har jeg stor respekt for. Alt handler om situasjoner og kontekst. Selvfølgelig forstår jeg at det finnes situasjoner som er ubehagelig.

Ikke om flørting

Sanden forklarer at han selv kun har fått positive tilbakemeldinger på det han skrev og holder fast på at hans utspill bunner i et ønske om mulighet til å skape gode og verdifulle relasjoner.

– Denne kronikken handler ikke om flørting, men om å skape relasjoner med mennesker man er interessert i, sier Sanden.

Han stiller seg spørsmålet om hvorfor det er sånn at det virker mer sosialt akseptert på noen arenaer enn andre.

– På tur i skogen, for eksempel, er det ganske akseptabelt å si hei. Men på parkeringsplassen er det annerledes. Da jeg tok T-banen på 17. mai, var det også mer naturlig.

Psykologistudenten presiserer at behovet for å dra i gang en prat, oppstår når han finner mennesker spennende.

– Kanskje de leser en bok eller gir en annen assosiasjon som jeg finner interessant.

– Hva tenker du om at Christine Krieg skriver i sin umiddelbare reaksjon at «Vill gjetting: Han føler aldri behovet for å snakke med andre menn på T-banen»?

– Da vil jeg gjenta at det ikke handler om det. Min kommentar er kjønnsnøytral. Det var tilfeldig at jeg skrev jenta og ikke gutten, svarer Sanden.

