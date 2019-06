FOREDRAGSTURNÉ: Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise holdt foredrag i Stavanger, Tromsø og Oslo, samt workshop i København og Fredrikstad. Her er de etter intervju på «God morgen Norge». Foto: Frode Hansen/VG

Spørreundersøkelse: 63 prosent negative til prinsessens markedsføring

Markedsføringsprofessor mener Märtha Louises bruk av prinsessetittelen skader både henne og Kongehuset.

Nå nettopp







I mai la prinsesse Märtha Louise og kjæresten, sjamanen Durek Verrett, ut på en felles workshop- og foredragsturné i København og flere steder i Norge under navnet «The Princess and the Shaman».

Det fikk kritikk fra flere hold, og blant annet avisen Fædrelandsvennen ba henne si fra seg prinsessetittelen, noe hun selv blankt avviste at hun ville gjøre. Slottet erklærte at de ville gå i dialog med Märtha Louise angående tittelbruken og næringsvirksomheten hennes, noe det foreløpig ikke er kommet noen offentlig konklusjon på.

– Det er sånn at vi følger med på det som blir sagt og skrevet. Det vi ønsker er å ha en dialog med søsteren min, særlig om det som går på titulering og næringsvirksomhet, uttalte kronprins Haakon etter uttalelsen til Slottet.

Hver fjerde nordmann vil frata Märtha Louise prinsessetittelen

Kun fem prosent positive

I en landsomfattende spørreundersøkelse utført av Respons Analyse i månedsskiftet mai / juni, svarer 1123 personer på følgende spørsmål:

«Den siste tiden har det vært en del oppmerksomhet knyttet til prinsesse Märtha Louises foredragsturné. Er du negativ eller positiv til at prinsesse Märtha Louise benytter prinsessetittelen i markedsføringen av næringsvirksomheten sin?»

37 prosent oppgir at de er svært negative til at Märtha Louise benytter prinsessetittelen i markedsføringen av næringsvirksomheten sin. 26 prosent er litt negative.

Meninger: «Märtha Louise Skaugum» – hvorfor ikke?

Bare fem prosent svarer at de enten er litt eller svært positive til tittelbruken.

– En andel på fem prosent positive tilsier at hun ikke har noen støtte i folket for en slik bruk av prinsessetittelen. Folkets tale er nok enda tydeligere enn vi hadde forventet oss, sier daglig leder i Respons Analyse Oslo, Anne Gretteberg Meyer.

Hun understreker at en tredjedel av befolkningen ikke har noen spesiell oppfatning av dette, noe som vil si at de hverken er for eller imot. Det kan også bety at de ikke kjenner til saken, sier Meyer.

Kronprinsparet besøkte Pride park for aller første gang

– Svekker omdømmet til kongehuset

Professor i markedsføring på BI, Lars Erling Olsen, mener det er stor forskjell på verdien av prinsessetittelen nasjonalt og internasjonalt.

– Det er vel en økende skepsis i den norske befolkningen for å bruke tittelen på den måten. Hun er jo kjent i Norge uansett, om hun tar bort prinsessetittelen har hun fortsatt merkenavn som Märtha Louise. Rent kommersielt tror jeg ikke det er negativt for henne å fjerne prinsessetittelen, jeg tror det skader henne mer, sier han.

Når det kommer til det internasjonale markedet, ser det helt annerledes ut, ifølge Olsen.

– Jeg tror det er en kjempeverdi for henne å bruke tittelen internasjonalt. Jeg tror også det er det internasjonale markedet som gjør at hun tviholder på prinsessetittelen.

Han er klar i talen når det kommer til påvirkningen på kongehuset.

– Jeg tror det svekker omdømmet til det norske kongehuset, definitivt. Kongehuset er symbolmessig avhengig av tillit og sin ikke-kommersielle rolle. Det er potensielt veldig skadelig om hun fortsetter å bruke tittelen kommersielt, sier han.

Mener Slottet følger med på reaksjoner

TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland forteller til VG at han selv alltid har vært kritisk til prinsessens bruk av tittelen sin i markedsføring og salg av private produkter og tjenester.

– Jeg registrerer nå at et overveldende flertall i det norske folk nå mener det samme. Hennes samarbeid med sjamankjæresten Durek Verrett om blant annet foredragsturneen i Norge har fått veldig mange til å innse at dette er uheldig – og på sikt kan sette kongehusets omdømme i vanry.

Han tror Slottet registrerer skiftet i opinionen.

– Prinsessen var imidlertid denne gang i utgangspunktet ganske uforsonlig når det gjaldt nettopp sin tittel – så det skal bli spennende å se hva som til slutt kommer ut av dette, sier han.

Vil ikke kommentere

Hverken Slottets kommunikasjonssjef, Guri Varpe, eller prinsessens manager, Carina Scheele Carlsen, ønsker å kommentere saken. Varpe viser til Slottets tidligere kommentar.

I et intervju med Dagbladet Magasinet sa prinsessen at tittelen på foredragsturneen oppsto som en spøk.

– For å være ærlig, så var tittelen «Prinsessen og Sjamanen» mer en morsom greie, enn den kanskje har utviklet seg til å bli.

I samme intervju fikk hun også spørsmål om hva hun tenker om at Slottet vil følge med på hvordan hun promoterer sitt private selskap. Da svarte hun at hun hele veien har kommunisert med Slottet og familien sin.

– Om jeg skal si fra meg tittelen, har vært et tema helt siden jeg la ut på min spirituelle reise. Det har kommet opp tre-fire ganger allerede, selv da jeg ikke brukte tittelen min til noe. Så for å være ærlig, avhenger ikke spørsmålet av om jeg bruker tittelen min, sa hun da til Dagbladet.

Grunnlovsekspert: Prinsessetittelen er opp til kongen å bestemme

Under «Debatten» på NRK, uttalte flere seg i forsvar for prinsessen. Høyesterettsadvokat Arne Fliflet mente det er naturlig at Märtha Louise ønsker å benytte tittelen i næringsvirksomheten sin.

– Hun er født som prinsesse, og hun er det fortsatt. Det er en del av hennes identitet, sa han.

Skeptiske til prinsessetittelen

I mai viste en undersøkelse for NRK at hver fjerde nordmann mente at kongen burde frata Märtha Louise prinsessetittelen.

En annen undersøkelse for Dagbladet svarte hver tredje person at prinsessen burde si fra seg tittelen. Halvparten av de spurte svarte «nei» på spørsmålet.

Helt siden Märtha Louise startet med næringsvirksomhet i 2002 har hun fått kritikk for bruken av prinsessetittelen kommersielt. I et intervju med «God morgen Norge» i mai avviste hun at hun hadde vurdert å si ifra seg prinsessetittelen.

– Jeg er født inn i den familien og har valgt denne måten å leve på. Jeg får ikke noen penger fra staten. Alle som gjør en jobb får betalt, sa hun den gangen.

Publisert: 26.06.19 kl. 11:20