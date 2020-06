Helene Sandvig: – Jeg kan bli skaket helt inn til beinet

De sterke møtene hun opplever på TV, gjør Helene Sandvig (51) ekstra takknemlig over tryggheten og kjærligheten i eget liv. Men hun vet at de tre døtrene oppfatter henne som intens.

Nå nettopp

– Å være her betyr lav puls og ro i sjelen. Jeg kjenner at jeg kommer sammen som et helt menneske. Å være med dyr og vakker natur, det må jeg ha i livet mitt.

