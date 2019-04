I HARDT VÆR: Eirik Stubø, her avbildet for noen år siden. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Eirik Stubø går av som Dramaten-sjef etter all kritikken

Norske Eirik Stubø (53) går av som kunstnerisk leder og visedirektør på det svenske teateret.

Oppdatert nå nettopp







Det melder svenske Aftonbladet, som omtaler det som skal være «krisemøte» ved teateret i Stockholm mandag morgen.

De ansatte ved teateret skal ha fått beskjeden om sjefens avgang på et personalmøte.

Maria Groop Russel, vise-visedirektør, er utnevnt til ny visedirektør, melder Dramaten ifølge avisen.

Eirik Stubøs avgang kommer skjer i kjølvannet av de siste ukenes enorme kontrovers rundt SVT-dokumentaren «Josefin Nilsson – Älska mig för den jag ër».

En mannlig skuespillere som omtales i dokumentaren for å ha blitt dømt for mishandling av popartisten Josefin Nilsson, har jobbet ved Dramaten mens TV-dokumentaren har vært vist, noe som har fått svært mange kritiske røster til å reise seg.

Først etter massivt press fra omgivelsene gikk teatret nylig ut og meldte at to oppsetninger med mannen var tatt av plakaten.

Josefin Nilsson døde for tre år siden, 46 år gammel. Skuespilleren, som i 1998 ble dømt for mishandling av sangeren, har i svenske medier uttalt at han føler TV-dokumentaren klandrer han for Nilssons død.

Også svært mange i svensk kulturliv har gått hardt ut og tatt avstand fra mannen og teateret som lot ham jobbe der.

Handler om arbeidsmiljø

Teateret sier at styret har kommet frem til at Dramaten trenger å rydde opp når det gjelder arbeidsmiljøet.

«Vi tror det best lar seg gjøre med en ny VD. Dramaten har under Eiriks ledelse hatt stor kunsterisk og publikumsmessig suksess. Nye samarbeid har blitt inngått både i Sverige og internasjonalt. Vi håper å få se Eirik som regissør på teateret igjen», heter det i kunngjøringen fra teateret.

Eirik Stubø og Lena Endre i 2015: Sånn skaper de den rette kjemien

Har beklaget

Stubø, som opprinnelig kommer fra Narvik, har tidligere gått ut og sagt at det var feil å la den aktuelle skuespilleren få ny jobb ved teateret.

«Jeg beklager sterkt at jeg tok en feil beslutning da jeg lot vedkommende skuespiller på være med i en oppsetning. Skuespilleren er ikke aktuell i flere produksjoner på Dramaten», skrev Stubø på Instagram i forrige måned.

Der meldte han også at han tok kritikken som er rettet mot teaterets ledelse, på største alvor. Han skrev at han er klar over at mange som følge av teaterets håndtering av saken, har mistet tilliten til Dramaten.

Stubø har tidligere vær sjef ved Rogaland Teater og Nationaltheatret.

Publisert: 08.04.19 kl. 10:44 Oppdatert: 08.04.19 kl. 11:17