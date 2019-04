NRK Super avviser kritikk for å ha vist voksing av kjønnshår

Norges kvinne- og familieforbund kritiserer et humorinnslag for barn ned til seks år der en mann får underlivet vokset. NRK Super er uenig i kritikken.

NTB

Nå nettopp







Norges kvinne- og familieforbund (K&F) ser ikke humoren i å vise barn smertefull voksing av kjønnshår og går hardt ut mot NRK Super. Forbundet har også sendt inn klage til Kringkastingsrådet.

–Vi har mottatt flere henvendelser fra foreldre som har reagert. Vi mener at klippet aldri skulle ha eksistert. Det er ikke innafor å formidle til barn at det er greit å le av at andre har det vondt, sier Aina Alfredsen Førde, forbundsleder i K&F til Vårt Land.

I det 22 minutter lange klippet produsert av NRK-studioet Flippklipp blir Youtube-personlighet Victor Sotberg utfordret av kollega Ole-Aleksander Wold Lien – også kjent som Woldelige Ole – til å gjøre ting som Sotberg må si ja til. Sotberg isbader i Oslofjorden, spiser 50 kyllingnuggets – og vokser altså underlivet. Kamera er med på hele seansen.

Redaksjonssjef Cathrine Simonsen i NRK Super er ikke enig i kritikken, selv om humoren kan virke provoserende.

– De fleste 11- og 12-åringer er på vei inn i en ungdomsverden med en kultur og referanser som kanskje ikke er like lett å forstå og akseptere for voksne. Det er vår oppgave å ta på alvor denne eldste målgruppens behov for å gå litt på tvers av det etablerte, sier Simonsen.

Publisert: 04.04.19 kl. 04:39