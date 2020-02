FÅR TYN: Per Sandberg får så ørene flagrer av «Farmen kjendis»-konkurrenten Erik Alfred Tesaker. Her er Sandberg i samtaler med Hanna-Martine. Foto: Alex Iversen, TV 2

Full krangel i «Farmen kjendis»: – Jeg var rasende på Per Sandberg

Erik Alfred Tesaker kalte den tidligere Frp-politikeren for en «løgner», men mener at det til historien hører med mye som ikke ble vist på TV.

Nå nettopp

Det ble svært dramatisk i onsdagens «Farmen kjendis», først og fremst da «Paradise Hotel»-deltager Triana Iglesias (37) falt av hesten, ble alvorlig skadet og fraktet i ambulanse til sykehus.

TV-seerne bet seg sikkert også merke i en helt annen ting, nemlig at det var svært amper stemning mellom tidligere Frp-politiker Per Sandberg (60) og NRKs oppfinnerprofil Erik Alfred Tesaker.

Sett denne? Gunilla Persson gikk hardt ut mot «Farmen kjendis»-kollega Hege Bøkkos evner inne på Farmen-gården:

På TV ser man at Tesaker kaller Sandberg for en løgner. Men egentlig er historien en helt annen, mener oppfinneren.

– Det å leve inne på «Farmen» er som å leve i et eventyrland. Det skjer ting når kameraene ikke er der, og selv er jeg ikke glad i dette spillet. Jeg var opptatt av at det skulle være god stemning, sier 40-åringen til VG.

Bakgrunnen for «løgner»-kommentaren var, ifølge Tesaker, at en annen deltager, Hanna-Martine (21), kom bort til ham og fortalte at Sandberg gikk rundt til de andre og kalte ham for en nettopp det - en løgner.

– Han skal ha ment at jeg var en løgner fordi jeg flakket med blikket når jeg snakket med folk. Jeg lovet Hanna-Martine at jeg ikke skulle å si noe til Per om hvem som hadde fortalt meg det. Derfor gikk jeg til ham og sa det han hadde sagt til meg. For at han skulle forstå at jeg visste.

les også TV 2 tar grep etter brutal skade i «Farmen kjendis»

Han fortsetter:

– Per Sandberg forholder seg ikke til sannheten. Jeg ble rasende og veldig provosert over at han bedyrer at han skal spille rent, mens han i neste sekund snakker dritt bak ryggen min. Han burde spilt spillet uten å lyve. Selv var jeg ikke redd for noe drama, og jeg var heller ikke redd for at jeg skulle bli valgt til førstekjempe.

LANGER UT: Erik Alfred Tesaker er svært kritisk til Per Sandbergs oppførsel på gården. Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen kjendis»-deltageren forteller om spesielt én episode han reagerte ekstra kraftig på.

– Én dag, da kameraene ikke var til stede, la han armen på skulderen min og sa «Bare vent til dette kommer på TV, du. Da får du kjørt deg». Jeg vet ikke hva han mente med det, men antar at han snakket om mediakjøret i etterkant. Det var forferdelig ubehagelig. Jeg er ikke drillet på dette, og forventer at folk opptrer ryddig og ærlig.

les også Triana Iglesias med skrekkskade i «Farmen kjendis» - måtte vente i over 40 minutter på ambulanse

– Til slutt ville jeg bare ha ham ut av programmet, jeg var fryktelig provosert over måten han gjorde ting på. Jeg var skikkelig, skikkelig sint.

VG har konfrontert eks-statsråden med utsagnene fra «Farmen kjendis»-kollegaen, deriblant om han faktisk sa det Tesaker mener at han skal ha sagt.

les også Tidligere «Farmen»-profiler bekrefter forhold: – Ja, vi er kjærester

– Jeg vet ikke om jeg sa akkurat det. Jeg konfronterte ham med alt dette, og tror jeg sa noe som at «Du må prøve å oppsøke psykolog når du kommer ut av Farmen».

– Var det en slags hersketeknikk?

– Det var litt sarkastisk. Han hadde en egen evne der inne til å prøve å ta ansvar, mens han unngikk ansvaret når han ble konfrontert med det. Han må roe seg ned, mener Sandberg, som hevder han ikke gikk bak ryggen til Tesaker og kalte ham en løgner.

DISKUTERTE: Per Sandberg ble først beskyldt for å manipulere seg til å bli storbonde. Etterpå har stemningen eskalert og blitt til det verre. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Nei, jeg har ikke anlegg for noe sånt. Men det er ikke feil å si at han er en løgner, når han i utgangspunktet sa at jeg hadde manipulert Stina for selv å bli storbonde. Påstand, løgn, rykte, konspirasjon - kall det hva det du vil.

Han synes det er tullete av NRK-profilen å snakke om det som skjedde utenfor kamera.

les også Stina Bakken er ute av «Farmen kjendis»: – Jeg mente aldri å slakte TV 2

– Dette er «Farmen kjendis», og der er det sånn at ikke alt kommer på kamera. Det er ikke alt om ham som er på kamera heller. Det er et elendig argument. Jeg er rimelig sikker på det er mer som er sagt utenfor kamera enn på.

Ordkrigen til tross: De to «Farmen»-kjendisene har få problemer med å omgås når de treffes.

les også Trakk seg fra «Farmen kjendis»: – Mamma var nær døden

– Vi er gode venner nå, vi, selv om det er vanskelig å få Per til å innrømme noe som helst. Men vi har en god tone, og har det gøy når vi møtes, sier Erik Alfred Tesaker, mens Per Sandberg heller ikke bærer nag.

– Jeg har holdt på med dette i 30 år. Det er godt gjenkjennelig fra politikken, med fraksjonering, ryktespredning og teorier, fastslår han til VG.

I onsdagens episode valgte Per Sandberg til slutt Adrian Sellevoll (22) til førstekjempe.

Publisert: 26.02.20 kl. 21:58

Les også

Fra andre aviser