DIGITALE: Prins William og Kate har kommunisert med omverdenen over nettet flere ganger den siste tiden, som her i mai. Foto: KENSINGTON PALACE / Reuters

Prins William røpet anonym krisehjelp

Både prins William (37) og hertuginne Kate (38) har i all hemmelighet sittet og svart på krisetelefoner fra mennesker som trenger mental støtte.

At William og Kate er støttespillere for krisetelefonen Shout 85258 i forbindelse med coronasituasjonen, ble kjent allerede i forrige måned. Paret har psykisk helse som en av sine desidert største hjertesaker.

Men at de selv har vært aktive deltagere på krisetelefonen, har vært en godt bevart hemmelighet frem til nå.

Først fredag kveld ble arbeidet kjent for offentligheten, i sammenheng med denne ukens «Volunteeers’ Week», i et videoklipp publisert blant annet på prinseparets egen Instagram-side (artikkelen fortsetter under klippet):

– Jeg skal dele en liten hemmelighet med dere: Jeg deltar faktisk selv på plattformen som frivillig, forklarte prinsen, som ifølge BBC skal ha fått opptrening av organisasjonen på forhånd.

Krisetelefonen er åpen døgnet rundt, og alle som trenger psykisk støtte, oppfordres til å sende tekstmelding for å komme i kontakt med en som kan hjelpe.

De som har kommunisert med prinsen, vet imidlertid ikke at de har vært i kontakt med en kongelig. Alle de 2000 frivillige som svarer på meldinger, bruker pseudonym.

Også hertuginne Kate skal ha deltatt på krisetelefonen.

Dronning Elizabeth (94) uttrykte lørdag kveld sin store beundring for alle som engasjerer seg frivillig i denne krevende tiden. I et innlegg på den samlede kongefamiliens offisielle Instagram, skriver hun:

«Nå som Volunteers' Week nærmer seg slutten, er det inspirerende å reflektere over alle de tusenvis med menneskene som gjennom sin sjenerøsitet og velvilje, utretter så mye for en god sak. Det er med stor interesse jeg har fulgt med på kvinner og menn fra hele verden, inkludert min egen familie, som har stilt opp og anerkjent hvor viktig rollen som frivillig er.»

Flere kongelige engasjerer seg som frivillige i disse krisetider. I Sverige har både prins Carl Philip (41) og prinsesse Sofia (35) stilt opp som tjenestearbeidere, henholdsvis innen militæret og som helsemedarbeider.

Publisert: 07.06.20 kl. 07:11

