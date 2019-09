VIL IKKE TILBAKE: Anne-Kat. Hærland har ingen ambisjon om å gjøre scenecomeback. Her fra 2016. Foto: Terje Mortensen/VG

Anne-Kat. Hærland om scenecomeback: – Vil heller trekke ut neglene mine med tang

Komiker Anne-Kat. Hærland, som for tre år siden åpnet seg om den uhelbredelige øyesykdommen, tviler på at hun kommer til å stå på scenen igjen.

Det forteller 47-åringen til programleder Dorthe Skappel i «God kveld Norge», i forbindelse med at hun er aktuell med en ny kokebok sammen med baker Martin Fjeld og kokk Björn Svensson.

Det er nå 25 år siden hun fikk beskjed av legen om at hun etter hvert ville miste synet helt, ettersom cellene på netthinnen sakte dør.

– Det blir verre og verre. Det stopper ikke opp. Tikk takk tikk takk, sier komikeren til TV 2.

Hærland fortalte først om sykdommen i et stort VG-intervju for tre år siden. Samme år gjorde hun sceneshow ut av den. Men hun er ferdig med scenen nå, tror hun.

– Jeg tviler på at jeg gjør et helt nytt sceneshow og reiser med det i to år. Man skal selvfølgelig aldri si aldri, men jeg har fremdeles mer lyst til å trekke ut neglene mine med tang. Så det svarer vel på det meste.

Hærland forteller også at det er mye tristhet knyttet til sykdommen, til tross for at hun offentlig er kjent for sitt gode humør og rappkjeftet humor.

– Det er mye som er tungt og kjipt, jeg har ikke lyst til å være modig og inspirerende hele tiden. Jeg har mer lyst til å vise at det er jævlig kjipt innimellom. Men du har jo ikke noe annet valg, det er sånn det er, sier hun.

Til TV 2 forteller hun også om at hun er glad hun aldri har hatt lyst på barn, slik hun også gjorde for tre år siden.

– Gudskjelov. Det måtte jo vært helt grusomt. For da skulle jeg gått rundt og vært redd: «Hva om jeg fører sykdommen videre? Hvor fort kommer det til å gå med meg?». Hva om et barn hadde fått varianten som gjør deg nær blind når du er 12, liksom. Så: Jeg hadde bestemt meg. Men det er klart at det hjalp jo til å stenge den døren. Da sykdommen kom opp, var det sånn at «ok, da går vi ikke der i det hele tatt», sa hun til VG.

Hærland giftet seg i for to år siden med ungdomskjæresten Kåre Joao Pedersen, og har i stedet fått to bonusbarn.

Publisert: 22.09.19 kl. 10:31







