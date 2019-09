FORELDRE: Etter flere måneder med babyspekulasjoner, bekreftet Jenner i fjor at hun var blitt mamma til en liten jente. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Kylie Jenner i Playboy: – Morsrollen og seksualitet kan eksistere sammen

Realitystjernen snakker ut om morsrollen, sin egen seksualitet og sexlivet med kjæresten Travis Scott.

For mange er Kylie Jenner (22) kjent som den yngste i Kardashian-klanen. Nå har realitystjernen og kosmetikkgründeren prydet coveret for Playboy, hvor hun stiller splitter naken i bladet sammen med kjæresten Travis Scott (28).

I bladet blir 22-åringen intervjuet av sin egen kjæreste.

– Jeg trodde aldri jeg skulle posere for Playboy, men jeg elsker de nye forsidene. Da du presenterte meg ideen - om at du ville stå bak omslaget, være kreativ og kontrollere bildene - tenkte jeg det passet perfekt, fordi jeg stoler på deg og din visjon, sier Kylie Jenner under Playboy-intervjuet til Travis Scott.

Det eneste realitystjernen har på seg på bildene, er en cowboyhatt på hodet. Mesteparten av Jenners kropp er imidlertid skjult, bortsett fra deler av baken.

Scott på sin side står i jeans, men i bar overkropp.

Tidligere i mars meldte det anerkjente økonomimagasinet Forbes at Jenner var blitt den yngste dollarmilliardæren som har skapt formuen sin selv.

– Det motiverer meg å være den beste versjonen av meg selv og inspirere unge mennesker til å nå målene sine - uansett alder, sier Jenner.

Motbeviser rykter om sexliv

Etter flere måneder med babyspekulasjoner, bekreftet Kylie Jenner i fjor at hun var blitt mamma til en liten jente. Da hadde rykter om hennes svangerskap kokt på internett i månedsvis.

Datteren, som hun har med Travis Scott, fikk navnet Stormi Webster.

– Mange hevder at en baby kan ødelegge sexlivet, men jeg føler vår erfaring er det motsatte, sier Scott.

– Ja. Jeg føler definitivt vi har motbevist det ryktet, svarer Jenner.

Videre forteller Scott at måten 22-åringen har omfavnet seksualiteten sin på, ikke har hatt noe å si for morsrollen. Det er Jenner selv enig i.

– Du minner meg på at morsrollen og seksualitet kan eksistere sammen. Bare fordi man omfavner seksualiteten sin, betyr det ikke at man har en løs moral eller ikke er en god mor. Man kan være sexy og fortsatt være en «badass» mamma, svarer Jenner.

